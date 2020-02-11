Узбекистан готов к электромобилям: что появится в республике

Согласно данным, уже в двухмесячный срок будут внесены требования по созданию условий для электромобилей.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. В Узбекистане будут созданы условия для электромобилей, что включает в себя строительство зарядных станций для них, сообщается в постановлении.

"В двухмесячный срок будут внесены требования по созданию условий для электромобилей", - говорится в информации.

Кроме того, при разработке проектов обслуживания и общественно-деловых зон будут предусматривать следующие требования:

— выделение не менее 5% парковочных мест (но не менее одного места) для электромобилей (подзаряжаемых гибридных автомобилей) с оборудованием электрическими заправочными станциями;

Алюминиевая мечта Узбекистана: как создается первый в стране электромобиль >>

— обеспечение возможности одновременной зарядки электромобилей (подзаряжаемых гибридных автомобилей) в количестве равном количеству выделяемых парковочных мест, совокупной мощности не менее 11 кВт;

— обозначение выделяемых мест соответствующими знаками на поверхности покрытия стоянки (парковки) и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т. п.).

Напомним, в октябре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое утверждает стратегию перехода на "зеленую" экономику.

"Узавтосаноат": узбекский рынок не готов к электромобилям >>

Например, в секторе "Транспорт" указаны расширение производства и использования электромобилей, автомобилей с гибридными двигателями, на газовом топливе, а также активное использование "зеленого" общественного транспорта в городе.