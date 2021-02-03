Узбекистанцы-правоведы, работающие за рубежом, займутся развитием юробразования

В совет войдут 30 соотечественников, проживающих в США, Канаде, Японии, Великобритании, Франции и других государствах.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. При Ташкентском государственном юридическом университете учредили экспертный совет, сообщает пресс-служба вуза.

Члены совета примут участие в совершенствовании учебного процесса университета. Квалифицированные узбекистанцы-правоведы будут содействовать развитию юридического образования, исследований и науки в стране.

Нужно отметить, что в совет войдут 30 соотечественников, проживающих в США, Канаде, Японии, Великобритании, Франции и других государствах.

В конце прошлого года Ташкентский государственный юридический университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ подписали договор о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе российского вуза.

Между двумя вузами планируется наладить академический обмен студентами и профессорами, будут разработаны и внедрены совместные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также органов госвласти.