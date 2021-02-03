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Узбекистанцы-правоведы, работающие за рубежом, займутся развитием юробразования

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15928286/Uzbekistantsy-pravovedy-rabotayuschie-za-rubezhom-zaymutsya-razvitiem-yurobrazovaniya.html

В совет войдут 30 соотечественников, проживающих в США, Канаде, Японии, Великобритании, Франции и других государствах.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. При Ташкентском государственном юридическом университете учредили экспертный совет, сообщает пресс-служба вуза. 

Члены совета примут участие в совершенствовании учебного процесса университета. Квалифицированные узбекистанцы-правоведы будут содействовать развитию юридического образования, исследований и науки в стране.

Нужно отметить, что в совет войдут 30 соотечественников, проживающих в США, Канаде, Японии, Великобритании, Франции и других государствах.

Статуя богини правосудия
pixabay
В Узбекистане начнут по-новому функционировать юридические техникумы

В конце прошлого года Ташкентский государственный юридический университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ подписали договор о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе российского вуза.

Между двумя вузами планируется наладить академический обмен студентами и профессорами, будут разработаны и внедрены совместные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также органов госвласти.

Теги:
Образование, вуз, Правовая информация, Ташкентский государственный юридический университет, Узбекистан



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