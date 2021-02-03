В Минзанятости посчитали, как часто нарушались трудовые права граждан в 2020 году

Большинство нарушений было выявлено в сфере охраны труда и техники безопасности, далее по списку — работа без заключения трудового договора, третье по популярности нарушение среди работодателей — невыплата заработной платы в срок.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Рабочая группа Минзанятости проинспектировала предприятия республики на предмет соблюдения прав работников. По итогам изучения выяснилось, что в прошлом году более 19 тысяч организаций нарушили профильный закон.

Более 6500 должностных лиц были обязаны выплатить административные штрафы в размере 11 миллиардов 64 миллионов сумов.

Большинство нарушений было выявлено в сфере охраны труда и техники безопасности — 11 621 случай, далее по списку — работа без заключения трудового договора — 2 915 случаев, третье по популярности нарушение среди работодателей — невыплата заработной платы в срок — 4 301 случай и на последнем месте — незаконное увольнение — 1 517 случаев.

В 4731 случае были нарушены трудовые права педагогов и других работников сферы образования. В медучреждениях — 6600 нарушений, в строительной отрасли — 1397, на промышленных предприятиях — 1094, в сельском хозяйстве — 986 раз нарушали права работников.

В январе эксперты проанализировали вакансии, которые были размещены работодателями на HeadHunter в течение года и выяснили, что в Узбекистане в 2020 году вырос спрос на специалистов в сфере информационных технологий, медицины, строительства, рабочего персонала.

Прирост количества вакансий в 2020-м составил 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, что говорит о растущей востребованности job-порталов при поиске работы и подборе персонала.