В Узбекистане впервые стали использовать дроны в сельском хозяйстве

Оборудование может увеличивать изображение в тридцатикратном размере, а его спецрежим позволяет производить мониторинг в ночное время суток. Аппарат способен находиться в полете на протяжении 2,5 часа, развив при этом скорость до 80 км/ч.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В сельскохозяйственной отрасли республики приступили к использованию дронов для контроля земель и мониторинга посевов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Jizzax Organic В Узбекистане впервые начали использовать дроны в сельском хозяйстве

Данную инициативу главы государства Шавката Мирзиёева впервые в стране реализовали в Джизакской области. В частности, предприятие Jizzax Organic получило разрешение на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов от Агентства гражданской авиации Узбекистана.

Что делают дроны:

выявляют аномалии в росте и развитии растений;

точечно вносят удобрения;

следят за равномерностью полива.

"Если поражение всходов произошло в глубине поля, то есть риск не заметить этого вовремя. С беспилотниками мы будем выявлять и устранять проблемы на ранних стадиях: диагностировать заболевания, опрыскивать сорняки, бороться с вредителями, досеивать не взошедшие участки", — сказал директор Jizzax Organic Хикматилла Каримов.

По его словам, беспилотные летательные аппараты обеспечат специалистов Jizzax Organic актуальной и полной информацией о качестве посевов, повреждении или гибели культур.

Отметим, что первый опытный образец прибыл в Узбекистан в ноябре 2020 года. Производство модели Great Shark 330VTOL принадлежит китайской компании FOXTECH. Оборудование может увеличивать изображение в тридцатикратном размере, а его спецрежим позволяет производить мониторинг в ночное время суток. Аппарат имеет максимальную взлетную массу 21 кг и способен находиться в полете на протяжении 2,5 часа, развив при этом скорость до 80 км/ч.

"Поступивший дрон мы будем использовать для картографии и слежения за вегетацией растений. Также в этом году Jizzax Organic приобретет беспилотник с большой грузоподъемностью для распыления удобрений", - заявил Хикматилла Каримов.

Jizzax Organic В Узбекистане впервые начали использовать дроны в сельском хозяйстве

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Национальный джизакский кластер уже получил радиочастоту для дрона и с началом посевных работ приступит к его эксплуатации.

Национальный джизакский кластер создан на основе инвестиций в размере $150 млн. Он был реализован в соответствии с постановлением Кабмина для выполнения задач, определенных президентом Узбекистана. Работа предприятия направлена на развитие сельскохозяйственного сектора республики.