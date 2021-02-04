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В Узбекистане впервые начали использовать дроны в сельском хозяйстве

В Узбекистане впервые стали использовать дроны в сельском хозяйстве

Jizzax Organic
Общество
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Оборудование может увеличивать изображение в тридцатикратном размере, а его спецрежим позволяет производить мониторинг в ночное время суток. Аппарат способен находиться в полете на протяжении 2,5 часа, развив при этом скорость до 80 км/ч.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В сельскохозяйственной отрасли республики приступили к использованию дронов для контроля земель и мониторинга посевов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Узбекистане впервые начали использовать дроны в сельском хозяйстве
Jizzax Organic
В Узбекистане впервые начали использовать дроны в сельском хозяйстве

Данную инициативу главы государства Шавката Мирзиёева впервые в стране реализовали в Джизакской области. В частности, предприятие Jizzax Organic получило разрешение на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов от Агентства гражданской авиации Узбекистана.

Что делают дроны:

  • выявляют аномалии в росте и развитии растений;        
  • точечно вносят удобрения;
  • следят за равномерностью полива.        
"Если поражение всходов произошло в глубине поля, то есть риск не заметить этого вовремя. С беспилотниками мы будем выявлять и устранять проблемы на ранних стадиях: диагностировать заболевания, опрыскивать сорняки, бороться с вредителями, досеивать не взошедшие участки", — сказал директор Jizzax Organic Хикматилла Каримов.

По его словам, беспилотные летательные аппараты обеспечат специалистов Jizzax Organic актуальной и полной информацией о качестве посевов, повреждении или гибели культур. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
© Sputnik / Alexei Danichev
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Отметим, что первый опытный образец прибыл в Узбекистан в ноябре 2020 года. Производство модели Great Shark 330VTOL принадлежит китайской компании FOXTECH. Оборудование может увеличивать изображение в тридцатикратном размере, а его спецрежим позволяет производить мониторинг в ночное время суток. Аппарат имеет максимальную взлетную массу 21 кг и способен находиться в полете на протяжении 2,5 часа, развив при этом скорость до 80 км/ч.

"Поступивший дрон мы будем использовать для картографии и слежения за вегетацией растений. Также в этом году Jizzax Organic приобретет беспилотник с большой грузоподъемностью для распыления удобрений", - заявил Хикматилла Каримов.

В Узбекистане впервые начали использовать дроны в сельском хозяйстве
Jizzax Organic
В Узбекистане впервые начали использовать дроны в сельском хозяйстве

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Национальный джизакский кластер уже получил радиочастоту для дрона и с началом посевных работ приступит к его эксплуатации.

Национальный джизакский кластер создан на основе инвестиций в размере $150 млн. Он был реализован в соответствии с постановлением Кабмина для выполнения задач, определенных президентом Узбекистана. Работа предприятия направлена на развитие сельскохозяйственного сектора республики.




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