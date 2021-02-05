В Янгихаётском районе Ташкента построят крупный индустриальный парк

Под сооружение нового объекта планируется выделить земельные участки махаллей "Хужа Учкун", "Жалойик" и "Гулзор".

В соответствии с указом президента, в Янгихаётском районе столицы на земельных участках махаллей "Хужа Учкун", "Жалойик" и "Гулзор" будет создан Индустриальный технопарк, сообщает пресс-служба хокимията.

Хокимият Ташкента Месторасположение будущего индустриального комплекса "Янгихаёт"

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Отмечается, что сооружение расположится на территории 210 га. В будущем здесь планируется реализовать более 70 проектов на четыре трлн сумов в сфере строительcтва, питания, текстильной промышленности и ряда других важных направлений.

Ранее глава государства Шавкат Мирзиёев распорядился построить на территории Ташкентского государственного технического университета современный учебно-практический комплекс. На выделенном для него участке можно будет одновременно разместить 500 стартап-резидентов и 120 производственных предприятий.