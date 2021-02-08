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В МИД предупредили о запрете въезда в Россию для студентов из Узбекистана

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210208/15955348/V-MID-predupredili-o-zaprete-vezda-v-Rossiyu-dlya-studentov-iz-Uzbekistana.html

Сейчас активно распространяется информация о наборе студентов для организации чартерного рейса из РУз в РФ.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Въезд в Россию для всех студентов из Узбекистана пока еще закрыт, сообщили в МИД республики.

"Убедительно просим регулярно поддерживать контакт с международным отделом вузов и по мере согласования продолжить обучение в дистанционном режиме до открытия границ", - говорится в информации.

После распространения в СМИ сообщений о возобновлении российской стороной традиционного формата обучения участились случаи обращения студентов из Узбекистана, намеревающихся вернуться в Россию, к сомнительным лицам, специализирующимся на изготовлении и подделке документов строгой отчетности, включая приглашения от имени различных российских вузов для оказания содействия в пересечении границы.

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Более того, активно распространяется информация о наборе студентов для организации чартерного рейса из РУз в РФ.

По информации МИД, узбекистанцы, прибывшие в международные аэропорты России чартерными рейсами, могут столкнуться с проблемой, связанной как с пересечением границы, так и с подтверждающими документами.

 

 

Теги:
пандемия, студенты, студент, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, вузы, вуз, ВУЗ



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