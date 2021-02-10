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В марте в Узбекистане планируют начать массовую вакцинацию от COVID-19 - СЭС

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В первую очередь будут вакцинировать людей пожилого возраста и медицинский персонал, который контактирует с больными.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Массовая вакцинация от коронавируса стартует в марте, а до конца 2021 года будут привиты 7 миллионов человек, или 20% населения, - такими планами поделился замглавы службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Узбекистана Ботыр Курбанов.

"По нашим данным, вакцина от коронавируса будет доставлена в Узбекистан в марте этого года. К концу 2021 года планируется вакцинировать около 20% населения", - сказал Курбанов в интервью интернет-изданию kun.uz.

В первую очередь будут вакцинировать людей пожилого возраста и медицинский персонал, который контактирует с больными. В стране уже создана специальная рабочая группа по вакцинации, которая ведет переговоры, "куда и сколько доз вакцины будет импортировано".

Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
© Sputnik
Какую вакцину от COVID-19 выберет Узбекистан

Две недели назад в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщили, что с 1 февраля в Узбекистане начнут готовить медиков к массовой вакцинации населения от коронавируса.

Все мероприятия будут проходить днем в сотрудничестве со специалистами из Китая и России.

Власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам Узбекистана, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60% населения. Численность населения Узбекистана превышает 34 миллиона. В начале декабря пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие 5 тысяч местных добровольцев. Срок испытаний – 14 месяцев.

Теги:
население, Узбекистан, вакцинация, Вакцина



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