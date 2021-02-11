Шавкат Мирзиёев поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19

Министерству здравоохранения поручено определить категории населения, которые будут привиты в первую очередь, составить электронный перечень вакцинируемых.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости начать подготовку к вакцинации населения от COVID-19, пишет пресс-служба главы государства.

"Министерству здравоохранения поручено определить категории населения, которые будут привиты в первую очередь, составить электронный перечень вакцинируемых, создать более 3 тысяч пунктов вакцинации в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, дополнительно 800 мобильных бригад", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Узбекистана Ботыр Курбанов заявил, что массовая вакцинация от коронавируса стартует в марте, а до конца 2021 года будут привиты 7 миллионов человек, или 20% населения.

В марте в Узбекистане планируют начать массовую вакцинацию от COVID-19 - СЭС >>

В первую очередь будут вакцинировать людей пожилого возраста и медицинский персонал, который контактирует с больными. В стране уже создана специальная рабочая группа по вакцинации, которая ведет переговоры, "куда и сколько доз вакцины будет импортировано".

Две недели назад в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщили, что с 1 февраля в Узбекистане начнут готовить медиков к массовой вакцинации населения от коронавируса.