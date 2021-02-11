Россия не спонсирует "утечку мозгов" из Узбекистана, в этом ее отличие — Примаков

По словам главы "Россотрудничества", РФ стремится готовить для республики специалистов, которые будут приносить пользу родной стране.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков рассказал, почему РФ расширяет для республики квоты на обучение в своих вузах. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее руководитель представительства агентства в РУз Михаил Вождаев сообщал, что российские власти почти вдвое увеличили квоты для бесплатного обучения в вузах РФ студентов из Узбекистана — с 228 до 405 мест.

По словам Примакова, Россия руководствуется желанием подготовить для республики специалистов, которые будут работать на усиление экономики и общества по востребованным в этой стране специальностям.

"Квоты на обучение студентов из Узбекистана растут, они будут расти и дальше. Хотелось бы, чтобы вторая по величине страна СНГ продвигалась в лидеры по получению образования (в РФ. — Прим. ред.)", — сказал Примаков во время выступления на российско-узбекском круглом столе по вопросам сотрудничества в образовании. Мероприятие проходит на онлайн-платформе выставки Expo-Russia Uzbekistan.

Глава "Россотрудничества" отметил: РФ никогда не ставила перед собой задачу "вытянуть из Узбекистана интеллектуальные кадры, спонсировать "утечку мозгов", переманить их к себе. В этом, подчеркнул он, заключается отличие российского подхода в образовательном сотрудничестве от того, как действуют "наши уважаемые партнеры".

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, число студентов из Узбекистана, получавших образование в российских вузах в 2019 году, превышало 30 тысяч. За последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.