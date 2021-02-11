21:25 11 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Российские учебники по русскому языку

Сколько денег вложит РФ в проект обучения русскому языку в Узбекистане

© Sputnik / Андрей Иглов
Общество
Получить короткую ссылку
242 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0b/15982926.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210211/15982809/RF-vydelit-desyatki-millionov-rubley-na-proekt-obucheniya-russkomu-yazyku-v-Uzbekistane.html

Минпросвещения РФ и Министерство народного образования РУз при финансовой поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт" реализуют в республике проект "Класс". Его называют "самым масштабным и флагманским" проектом российского министерства в республике.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. РФ в 2021 году выделит 75 миллионов рублей на проект "Класс!" ("Зўр!" — на узбекском языке. — Прим. ред.) по повышению уровня владения русским языком в Узбекистане, заявила в четверг исполняющая обязанности замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения России Ольга Подберезкина. Об этом пишет РИА Новости.

Чем узбекистанские педагоги-русисты удивили коллег из РФ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Просто и гениально: чем узбекистанские учителя-русисты удивили коллег из РФ
Проект "Класс!" реализуют Минпросвещения РФ и Министерство народного образования (МНО) Узбекистана при финансовой поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт", основанного уроженцем Узбекистана Алишером Усмановым. Исполнители программы — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.

"На проект "Класс!" Министерство просвещения в 2021 году выделяет 75 миллионов рублей", — сказала Подберезкина во время российско-узбекского круглого стола по вопросам сотрудничества в образовании. Мероприятие проходит на онлайн-платформе выставки Expo-Russia Uzbekistan.

По словам представителя ведомства, "Класс!" является самым масштабным и флагманским проект Минпросвещения в Узбекистане.

На уроке русского языка в одной из школ Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Русский язык в Узбекистане: мало времени, много желания и фишки в изучении
Подберезкина также отдельно отметила вклад Алишера Усманова, планирующего до завершения проекта в 2030 году направлять средства на зарплату педагогов.

Напомним, меморандум о реализации проекта был подписан 11 октября в Ташкент в ходе визита в республику официальной делегации РФ.

В рамках первого этапа 32 специалиста из РФ протестировали во всех регионах Узбекистана порядка четырех тысяч местных учителей и 500 учеников на знание русского языка.

В 2021-м в республику прибудут первые 100 учителей и методистов для работы в школах.

По теме

Выпускник каждой школы Узбекистана должен владеть двумя языками — Шерматов
Классная работа: чем российские педагоги помогут узбекским коллегам
Узбекистан и русский язык
Теги:
Образование, русский язык, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет без COVID-19: как живут местные жители во время пандемии
Мария Захарова рассказала о нынешнем статусе русского языка в Узбекистане
Что сегодня происходит с русским языком в Узбекистане — комментарий МИД РФ
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться