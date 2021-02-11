Сколько денег вложит РФ в проект обучения русскому языку в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. РФ в 2021 году выделит 75 миллионов рублей на проект "Класс!" ("Зўр!" — на узбекском языке. — Прим. ред.) по повышению уровня владения русским языком в Узбекистане, заявила в четверг исполняющая обязанности замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения России Ольга Подберезкина. Об этом пишет РИА Новости.
"На проект "Класс!" Министерство просвещения в 2021 году выделяет 75 миллионов рублей", — сказала Подберезкина во время российско-узбекского круглого стола по вопросам сотрудничества в образовании. Мероприятие проходит на онлайн-платформе выставки Expo-Russia Uzbekistan.
По словам представителя ведомства, "Класс!" является самым масштабным и флагманским проект Минпросвещения в Узбекистане.
Напомним, меморандум о реализации проекта был подписан 11 октября в Ташкент в ходе визита в республику официальной делегации РФ.
В рамках первого этапа 32 специалиста из РФ протестировали во всех регионах Узбекистана порядка четырех тысяч местных учителей и 500 учеников на знание русского языка.
В 2021-м в республику прибудут первые 100 учителей и методистов для работы в школах.