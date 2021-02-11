Сколько денег вложит РФ в проект обучения русскому языку в Узбекистане

Минпросвещения РФ и Министерство народного образования РУз при финансовой поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт" реализуют в республике проект "Класс". Его называют "самым масштабным и флагманским" проектом российского министерства в республике.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. РФ в 2021 году выделит 75 миллионов рублей на проект "Класс!" ("Зўр!" — на узбекском языке. — Прим. ред.) по повышению уровня владения русским языком в Узбекистане, заявила в четверг исполняющая обязанности замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения России Ольга Подберезкина. Об этом пишет РИА Новости.

Проект "Класс!" реализуют Минпросвещения РФ и Министерство народного образования (МНО) Узбекистана при финансовой поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт", основанного уроженцем Узбекистана Алишером Усмановым. Исполнители программы — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.

"На проект "Класс!" Министерство просвещения в 2021 году выделяет 75 миллионов рублей", — сказала Подберезкина во время российско-узбекского круглого стола по вопросам сотрудничества в образовании. Мероприятие проходит на онлайн-платформе выставки Expo-Russia Uzbekistan.

По словам представителя ведомства, "Класс!" является самым масштабным и флагманским проект Минпросвещения в Узбекистане.

Подберезкина также отдельно отметила вклад Алишера Усманова, планирующего до завершения проекта в 2030 году направлять средства на зарплату педагогов.

Напомним, меморандум о реализации проекта был подписан 11 октября в Ташкент в ходе визита в республику официальной делегации РФ.

В рамках первого этапа 32 специалиста из РФ протестировали во всех регионах Узбекистана порядка четырех тысяч местных учителей и 500 учеников на знание русского языка.

В 2021-м в республику прибудут первые 100 учителей и методистов для работы в школах.