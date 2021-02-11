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Собаки в вольере

В МЧС рассказали, для чего отловили бездомных собак в Ташобласти

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210211/15983738/V-MChS-rasskazali-dlya-chego-otlovili-bezdomnykh-sobak-v-Tashoblasti.html

Бродячих собак отловили для ветеринарного осмотра. Сначала они будут содержаться в Управлении по благоустройству, а потом, если не найдутся хозяева, животные будут переданы в специальные приюты.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В пресс-службе МЧС прокомментировали появившиеся в соцсети кадры, на которых сотрудника ведомства, якобы уличили в жестоком обращении с бездомными собаками во время их отлова в Букинском районе Ташкентской области.

Ситуацию подробно изучили и опровергли обвинения автора видео, назвав их безосновательными и не соответствующими действительности.

По данным пресс-службы МЧС, в ходе профилактических мер по предотвращению распространения бешенства состоялся отлов бездомных собак. Мероприятие проводилось с участием представителей МВД, Минздрава, Управления по развитию ветеренарии и животноводства, хокимиата Букинского района и других служб.

Собака гуляет в вольере
© Sputnik / Александр Кряжев
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Бродячих собак отловили для ветеринарного осмотра. Четвероногие будут содержаться в течение пяти суток в Управлении по благоустройству, а если на протяжении этого времени не найдутся хозяева, то животные будут переданы в специальные приюты, где за ними будет обеспечен должный уход.

Две недели назад депутаты Законодательной палаты в первом чтении приняли законопроект касательно внесения статьи "Жестокое обращение с животными" в Уголовный кодекс Республики. Подобное правонарушение предлагается карать штрафами от 20 до 100 БРВ (в текущем законе от 1 до 3 БРВ), общественными и исправительными работами.

Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан, приют для животных, защита животных, животные



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