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Минюст Узбекистана назвал сроки перехода госорганов на латиницу

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210211/15984093/Minyust-Uzbekistana-nazval-sroki-perekhoda-gosorganov-na-latinitsu.html

Переход на латиницу при использовании узбекского языка будет постепенным. К 2023 году весь документооборот, сообщения в СМИ, а также рекламу планируют перевести именно в этот формат.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Государственные учреждения Узбекистана при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.

Речь идет о переходе на латиницу делопроизводства на узбекском языке, об использовании топонимов, а также о публикациях в СМИ и о рекламе.

"С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

Согласно указу президента, переход на латинский алфавит при использовании узбекского языка будет поэтапным и постепенным. Так, с января 2022 года латиница появится в документах на узбекском языке, удостоверяющих личность, а с декабря будущего года — в названиях улиц, вывесках, рекламе, СМИ и на веб-сайтах.

В настоящее время в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.

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Выступая на еженедельном брифинге в Москве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула. что проводимые Узбекистаном реформы в части укрепления и поддержки национального государственного языка не ущемляют права населения, использующего другие языки, в том числе русский. Напротив, Москва и Ташкент активно сотрудничают в этой гуманитарной сфере и реализуют ряд проектов по повышению качества преподавания русского языка в школах республики. 




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