Минюст Узбекистана назвал сроки перехода госорганов на латиницу

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Государственные учреждения Узбекистана при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.
Речь идет о переходе на латиницу делопроизводства на узбекском языке, об использовании топонимов, а также о публикациях в СМИ и о рекламе.
"С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.
Согласно указу президента, переход на латинский алфавит при использовании узбекского языка будет поэтапным и постепенным. Так, с января 2022 года латиница появится в документах на узбекском языке, удостоверяющих личность, а с декабря будущего года — в названиях улиц, вывесках, рекламе, СМИ и на веб-сайтах.
В настоящее время в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.