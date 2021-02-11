Минюст Узбекистана назвал сроки перехода госорганов на латиницу

Переход на латиницу при использовании узбекского языка будет постепенным. К 2023 году весь документооборот, сообщения в СМИ, а также рекламу планируют перевести именно в этот формат.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Государственные учреждения Узбекистана при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.

Речь идет о переходе на латиницу делопроизводства на узбекском языке, об использовании топонимов, а также о публикациях в СМИ и о рекламе.

"С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

Согласно указу президента, переход на латинский алфавит при использовании узбекского языка будет поэтапным и постепенным. Так, с января 2022 года латиница появится в документах на узбекском языке, удостоверяющих личность, а с декабря будущего года — в названиях улиц, вывесках, рекламе, СМИ и на веб-сайтах.

В настоящее время в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.

Выступая на еженедельном брифинге в Москве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула. что проводимые Узбекистаном реформы в части укрепления и поддержки национального государственного языка не ущемляют права населения, использующего другие языки, в том числе русский. Напротив, Москва и Ташкент активно сотрудничают в этой гуманитарной сфере и реализуют ряд проектов по повышению качества преподавания русского языка в школах республики.