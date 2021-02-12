В РУз объявлен срок призыва на срочную военную службу — постановление

В документе отмечается, что годных и не имеющих отсрочку граждан республики, не призываемых в Вооруженные силы, зачислят в мобилизационный резерв.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы".

Согласно документу, в период с марта по апрель на срочную военную службу призываются узбекистанцы соответствующего возраста без права на отсрочку и освобождения от призыва.

Годных и не имеющих отсрочку граждан республики, не призываемых в Вооруженные силы, зачислят в мобилизационный резерв, уточняется в постановлении.

Также отмечается, что военнослужащие, завершающие установленные сроки срочной военной службы, в марте-апреле 2021 года будут уволены в резерв Вооруженных сил.

Напомним: в сентябре 2019-го президент подписал закон, в соответствии с которым был введен новый порядок призыва в армию. Изменения коснулись срока прохождения военной службы - он составил 12 месяцев для все граждан, независимо от уровня образования и должности. Ранее некоторые офицеры имели возможность пройти срочную службу в течение девяти месяцев.