В Самарканде построят масштабный туристический комплекс — Мирзиёев

На территории нового объекта намечено расположить восемь современных отелей, крупный конференц-зал, рестораны, парки и аллеи.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала и паломнического туризма в Самарканде, сообщает пресс-служба президента.

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В частности, в Самаркандском районе планируется создать туристический комплекс, на территории которого намечено расположить восемь современных отелей, крупный конференц-зал, рестораны, парки и аллеи.

"Ведется ремонт улиц, соединяющих этот туристический центр с международным аэропортом и железнодорожным вокзалом Самарканда, мавзолеем Имама Бухари, площадью Регистан и другими достопримечательностями", - уточняется в релизе.

Кроме того, для развития туристического потенциала Самарканда в настоящее время ведутся работы по возведению 10 новых гостиниц.

Глава государства дал поручения по развитию транспортной, дорожной и коммуникационной инфраструктуры, благоустройству города, а также расширению его торговых услуг и сервиса.

Ранее президент подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан". В документе определены задачи по диверсификации туристских продуктов и услуг, расширению и повышению качества транспортного обслуживания, созданию благоприятных условий для туристов.