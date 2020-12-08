Паломнический туризм в Джизаке вышел на новый уровень развития

Глава территориального управления развития туризма Джизакской области Азизбек Эгамбердиев посетил святыню "Хужа Богбон Ота" и ознакомился с ее обновленным внешним видом.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Накануне начальник территориального управления развития туризма Джизакской области Азизбек Эгамбердиев посетил святыню "Хужа Богбон Ота" в Форишском районе села Караташ. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Узбектуризм Святыня "Хужа Богбон Ота"

Глава управления ознакомился с обновленным внешним видом святыни "Хужа Богбон Ота" и созданными для посетителей благоприятными условиями.

В ведомстве отмечают, что Джизакская область является одним из перспективных регионов Узбекистана, включающий в себя все направления туризма. В частности, Форишский район области имеет ряд туристических достопримечательностей, где развиты агротуризм, этнотуризм, водный и паломнический туризмы.

Напомним: в начале сентября в Юкоричирчикском районе Ташкентской области состоялась церемония открытия святыни "Йик-Ота", которая стала памятником культурного наследия. Святое место создало благоприятные условия для мусульман и паломников. Комплекс включает в себя молельную комнату, библиотеку, а также просторные и удобные дворы.