13:02 08 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск

Паломнический туризм в Джизаке вышел на новый уровень развития

Узбектуризм
Туризм
Получить короткую ссылку
93 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/08/15555019.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201208/15555080/Palomnicheskiy-turizm-v-Dzhizake-razvivaetsya-na-novom-etape.html

Глава территориального управления развития туризма Джизакской области Азизбек Эгамбердиев посетил святыню "Хужа Богбон Ота" и ознакомился с ее обновленным внешним видом.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Накануне начальник территориального управления развития туризма Джизакской области Азизбек Эгамбердиев посетил святыню "Хужа Богбон Ота" в Форишском районе села Караташ. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Узбектуризм
Святыня "Хужа Богбон Ота"

Глава управления ознакомился с обновленным внешним видом святыни "Хужа Богбон Ота" и созданными для посетителей благоприятными условиями.

Минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб (Бухара)
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Святынь хватит на всех: что паломники разных конфессий найдут в Узбекистане

В ведомстве отмечают, что Джизакская область является одним из перспективных регионов Узбекистана, включающий в себя все направления туризма. В частности, Форишский район области имеет ряд туристических достопримечательностей, где развиты агротуризм, этнотуризм, водный и паломнический туризмы.

Напомним: в начале сентября в Юкоричирчикском районе Ташкентской области состоялась церемония открытия святыни "Йик-Ота", которая стала памятником культурного наследия. Святое место создало благоприятные условия для мусульман и паломников. Комплекс включает в себя молельную комнату, библиотеку, а также просторные и удобные дворы.

Теги:
Джизакская область, Узбектуризм, Туризм, паломничество, Узбекистан, святые места



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Белые медведи на Чукотке
Как живется белым медведям на Чукотке: удивительные снимки исчезающей Арктики
Ракета Илона Маска отправила на МКС три тонны груза - и провизию тоже
Ракета Илона Маска отправила на МКС три тонны груза
Ташкентский металлургический завод - как он создавался
Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться