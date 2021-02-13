Узбекистанцы почувствовали землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы на территории Таджикистана, жители Узбекистана ощутили лишь отголоски землетрясения.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Землетрясения, которое произошло в Таджикистане, ощутили и жители Узбекистана. Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС заявил, что подземные толчки магнитудой 5,8 балла были зафиксированы 12 февраля в 22:01 в Таджикистане.

По данным центра, координаты землетрясения — 38,17 градуса северной широты, 73,45 градуса восточной долготы. Глубина 87 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 499 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Жители столицы почувствовали подземные точки силой не больше трех баллов. В Намангане, Андижане и Фергане сила землетрясения составила три балла, а в Гулистане, Джизаке, Самарканде, Термезе, Карши, Навои — два балла.

В других регионах Узбекистана, по данным МЧС, сейсмоактивность не наблюдалась. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого сообщалось о другом землетрясении, которое произошло в ночь со 2-го на 3-е февраля 2021 года. Сильнее всех почувствовали движение земной коры жители Намангана, где сила толчков составила 4 балла.