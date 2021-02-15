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Узбекистан и Южная Корея создали рабочую группу по изучению космоса

© Foto : NASA, JPL-Caltech, Susan Stolovy (SSC/Caltech) et al.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16000467/Uzbekistan-i-Yuzhnaya-Koreya-sozdali-rabochuyu-gruppu-po-izucheniyu-kosmosa-.html

Сотрудники посольства РУз в Южной Корее в понедельник встретились с представителями Южнокорейского института аэрокосмических исследований (KARI) и компании SI Imaging Services. Об итогах читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Узбекистан и Южная Корея сформировали совместную рабочую группу для реализации проектов в сфере исследований космоса и его использования в мирных целях, сообщает ИА "Дунё".

Сотрудники посольства РУз в Южной Корее в понедельник встретились с представителями Южнокорейского института аэрокосмических исследований (KARI) и компании SI Imaging Services. 

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© Foto : NASA Goddard Space Flight Center
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В ходе переговоров стороны отметили: несмотря на пандемию коронавируса, сотрудничество между странами в этой области все-таки развивается. А именно: были проведены несколько раундов переговоров между специалистами Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи, KARI, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, "Узбеккосмоса". 

Стороны намерены и далее обмениваться опытом. В скором времени будет организована видеоконференция между специалистами совместной рабочей группы.

Напомним, в конце 2020-го Россия и Узбекистан утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе. По словам посла РФ в РУз Владимира Тюрденева, документ может быть подписан в 2021 году в ходе ближайшей двусторонней встречи на высшем уровне.

Теги:
узбекские ученые, ученые, научные исследования, Космос, Южная Корея, Узбекистан



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