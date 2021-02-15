Узбекистан и Южная Корея создали рабочую группу по изучению космоса

Сотрудники посольства РУз в Южной Корее в понедельник встретились с представителями Южнокорейского института аэрокосмических исследований (KARI) и компании SI Imaging Services. Об итогах читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Узбекистан и Южная Корея сформировали совместную рабочую группу для реализации проектов в сфере исследований космоса и его использования в мирных целях, сообщает ИА "Дунё".

Сотрудники посольства РУз в Южной Корее в понедельник встретились с представителями Южнокорейского института аэрокосмических исследований (KARI) и компании SI Imaging Services.

В ходе переговоров стороны отметили: несмотря на пандемию коронавируса, сотрудничество между странами в этой области все-таки развивается. А именно: были проведены несколько раундов переговоров между специалистами Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи, KARI, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, "Узбеккосмоса".

Стороны намерены и далее обмениваться опытом. В скором времени будет организована видеоконференция между специалистами совместной рабочей группы.

Напомним, в конце 2020-го Россия и Узбекистан утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе. По словам посла РФ в РУз Владимира Тюрденева, документ может быть подписан в 2021 году в ходе ближайшей двусторонней встречи на высшем уровне.