23:06 15 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Национальная валюта Узбекистана — сум

В РУз владельцы снесенной недвижимости до сих пор не получили компенсацию

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
150 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16007838/V-RUz-vladeltsy-snesennoy-nedvizhimosti-do-sikh-por-ne-poluchili-kompensatsiyu.html

По данным эксперта, из общей суммы погашенной задолженности 151,5 млрд сумов было выплачено в денежном эквиваленте, 10,7 млрд сумов — в виде предоставления земли и 39,2 млрд сумов — в качестве имущества.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Во время брифинга в АИМК сотрудник Генпрокуратуры Абдурахим Мухиддинов заявил, что в 2020 году 55% владельцев снесенной или изъятой недвижимости все еще не получили компенсации. 

Снос
© Sputnik / Владимир Астапкович
Для сноса недвижимости необходимо договориться с прежними владельцами

Как сообщает Мухиддинов, по состоянию на 1 января 2020 года задолженность по соответствующим выплатам составила 443 млрд сумов. К тому же он уточнил, что в прошлом году собственникам жилья было выплачено только 202 млрд сумов, или 45% от общей суммы задолженности.

По данным эксперта, из общей суммы погашенной задолженности 151,5 млрд сумов было выплачено в денежном эквиваленте, 10,7 млрд сумов — в виде предоставления земли и 39,2 млрд сумов — в качестве имущества.

Помимо этого, из 196 постановлений региональных хокимиятов о сносах на общую сумму 52,6 млрд сумов не выплачена компенсация по 76 случаям (39%).

Теги:
статистика, Генпрокуратура Узбекистана, компенсация, Недвижимость



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться