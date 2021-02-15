В РУз владельцы снесенной недвижимости до сих пор не получили компенсацию

По данным эксперта, из общей суммы погашенной задолженности 151,5 млрд сумов было выплачено в денежном эквиваленте, 10,7 млрд сумов — в виде предоставления земли и 39,2 млрд сумов — в качестве имущества.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Во время брифинга в АИМК сотрудник Генпрокуратуры Абдурахим Мухиддинов заявил, что в 2020 году 55% владельцев снесенной или изъятой недвижимости все еще не получили компенсации.

Как сообщает Мухиддинов, по состоянию на 1 января 2020 года задолженность по соответствующим выплатам составила 443 млрд сумов. К тому же он уточнил, что в прошлом году собственникам жилья было выплачено только 202 млрд сумов, или 45% от общей суммы задолженности.

По данным эксперта, из общей суммы погашенной задолженности 151,5 млрд сумов было выплачено в денежном эквиваленте, 10,7 млрд сумов — в виде предоставления земли и 39,2 млрд сумов — в качестве имущества.

Помимо этого, из 196 постановлений региональных хокимиятов о сносах на общую сумму 52,6 млрд сумов не выплачена компенсация по 76 случаям (39%).