Узбекистан решил производить китайскую вакцину от COVID-19

РУз, принявшая активное участие в испытаниях китайской вакцины от коронавируса ZF-2001, признана соавтором препарата.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Власти Узбекистана решили производить в стране вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Об этом заявили в республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом. Текст опубликован на сайте Uza.uz.

Пресс-служба Министерства инновационного развития РУз в начале декабря 2020-го сообщала, что в республике стартовала третья стадия испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

"Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором данной вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет производиться и использоваться совместно под названием ZF-UZ-VAC 2001", — говорится в публикации.

Для локализации производства в РУз китайская компания выбрала СП Jurabek Laboratories с учетом его лабораторных, технических и производственных мощностей.

Отмечается также, что спецкомиссия приняла постановление о закупке одного миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001 и добровольном массовом вакцинировании населения.

Ранее в среду сообщалось, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране, также принимаются меры по закупке одного миллиона доз препарата.

Замминистра здравоохранения РУз в середине января Баходыр Юсупалиев заявлял, что узбекская сторона намерена локализовать производство "Спутника V" в стране.