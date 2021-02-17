19:49 17 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

Узбекистан решил производить китайскую вакцину от COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
10310
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/11/16021713.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16021403/Uzbekistan-reshil-proizvodit-kitayskuyu-vaktsinu-ot-COVID-19.html

РУз, принявшая активное участие в испытаниях китайской вакцины от коронавируса ZF-2001, признана соавтором препарата.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Власти Узбекистана решили производить в стране вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Об этом заявили в республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом. Текст опубликован на сайте Uza.uz.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Запад "в шоке" от российской вакцины "Спутник V" — пишут австрийские СМИ
Пресс-служба Министерства инновационного развития РУз в начале декабря 2020-го сообщала, что в республике стартовала третья стадия испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. 

"Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором данной вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет производиться и использоваться совместно под названием ZF-UZ-VAC 2001", — говорится в публикации.

Для локализации производства в РУз китайская компания выбрала СП Jurabek Laboratories с учетом его лабораторных, технических и производственных мощностей.

Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
© Sputnik / Илья Питалев
Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V"
Отмечается также, что спецкомиссия приняла постановление о закупке одного миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001 и добровольном массовом вакцинировании населения.

Ранее в среду сообщалось, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране, также принимаются меры по закупке одного миллиона доз препарата.

Замминистра здравоохранения РУз в середине января Баходыр Юсупалиев заявлял, что узбекская сторона намерена локализовать производство "Спутника V" в стране.

Теги:
коронавирус, Узбекистан, Китай, Вакцина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна
В Италии проснулся древний вулкан Этна — 13 пугающе красивых фото
На Австралию упал загадочный огненный шар. Его сперва приняли за молнию
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться