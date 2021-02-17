Узбекистан решил производить китайскую вакцину от COVID-19

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Власти Узбекистана решили производить в стране вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Об этом заявили в республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом. Текст опубликован на сайте Uza.uz.
"Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором данной вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет производиться и использоваться совместно под названием ZF-UZ-VAC 2001", — говорится в публикации.
Для локализации производства в РУз китайская компания выбрала СП Jurabek Laboratories с учетом его лабораторных, технических и производственных мощностей.
Ранее в среду сообщалось, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране, также принимаются меры по закупке одного миллиона доз препарата.
Замминистра здравоохранения РУз в середине января Баходыр Юсупалиев заявлял, что узбекская сторона намерена локализовать производство "Спутника V" в стране.