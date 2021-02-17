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Подпись документов

Узбекистан и ФАО подписали рамочную программу на 17 млн долларов

© Foto : jarmoluk
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16021928/Uzbekistan-i-FAO-podpisali-ramochnuyu-programmu-na-17-mln-dollarov.html

Также было подписано новое проектное соглашение между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и ФАО по восстановлению и развитию картофельной отрасли в республике.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев встретился с заместителем генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Владимиром Рахманиным и субрегиональным координатором по Центральной Азии — представителем ФАО в Узбекистане Виорелом Гуцу.

Стороны подписали Страновую рамочную программу между ФАО и РУз на 2021-2025 годы.

Этот документ станет руководством к действию для дальнейшей деятельности ФАО в Узбекистане.

Программа направлена на поддержку республики в достижении его национальных стратегических приоритетов, связанных с преобразованием продовольственной системы. Основные направления – это инклюзивное развитие человеческого капитала, ведущее к здоровью, благополучию и устойчивому процветанию, а также устойчивое развитие и развитие с учетом изменения климата.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Бюджет для реализации Страновой программы составляет 17 млн долларов.

Также было подписано новое проектное соглашение между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и ФАО по восстановлению и развитию картофельной отрасли в республике. Решено также укреплять устойчивые продовольственные системы с помощью географических указаний.

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Будет организована поддержка производства и управления рисовыми культурами, поддержка в реализации инклюзивной сельскохозяйственной политики.

Новые проекты будут реализованы до 2023 года, их общая стоимость составляет более полумиллиона долларов.

Теги:
сотрудничество, подписание документов, Узбекистан, ФАО



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