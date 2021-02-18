18:04 18 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

В Намангане создали масштабный интенсивный сад

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
5801
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/12/16033136.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210218/16033371/V-Namangane-sozdali-masshtabnyy-intensivnyy-sad.html

В ходе визита глава государства выяснил, что на участке была налажена добыча воды из глубины 250 метров, в том числе вырыт бассейн и установлена ​​система капельного орошения. 

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Янгикурганский район Наманганской области и ознакомился с деятельностью сада ООО Sura General Investments. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана
Сад в Намангане

В ходе визита глава государства выяснил, что на участке была налажена добыча воды из глубины 250 метров, в том числе вырыт бассейн и установлена ​​система капельного орошения. 

Отмечается, что прежде эти земли не орошались и использовались неэффективно. Однако территорию площадью 103 гектара удалось облагородить за счет трех миллионов долларов прямых инвестиций из ОАЭ. В частности, в прошлом году из Италии сюда завезли саженцы черешни, абрикоса, персика и сливы. 

Ожидается, что годовая мощность сада составит 5 тысяч тонн - это позволит экспортировать продукцию в зарубежные страны на 4 миллиона долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев: хокимы должны лично гарантировать предпринимателям бизнес-свободу

В настоящее время в саду трудятся 40 человек. Безработной молодежи выделили наделы для выращивания овощей между рядами.

В будущем ООО Sura General Investments планирует создать сады еще на тысяче гектаров.

Напомним: 11 января президент подписал постановление "О мерах по развитию плодоовощеводства и виноградарства в Касансайском, Чартакском и Янгикурганском районах Наманганской области". Документом определены прогнозные показатели сокращения зерновых площадей, создания интенсивных садов и виноградников, выращивания овощей, картофеля, бобовых и масличных культур.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Наманган, сады



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актер Андрей Мягков
Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото
Лампочку, которая светит 95 лет, заботливо хранят в Беларуси - видео
Сделано с умом: в Беларуси хранят лампочку, которая светит уже почти век
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться