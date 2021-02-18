В Намангане создали масштабный интенсивный сад

В ходе визита глава государства выяснил, что на участке была налажена добыча воды из глубины 250 метров, в том числе вырыт бассейн и установлена ​​система капельного орошения.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Янгикурганский район Наманганской области и ознакомился с деятельностью сада ООО Sura General Investments. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Сад в Намангане

В ходе визита глава государства выяснил, что на участке была налажена добыча воды из глубины 250 метров, в том числе вырыт бассейн и установлена ​​система капельного орошения.

Отмечается, что прежде эти земли не орошались и использовались неэффективно. Однако территорию площадью 103 гектара удалось облагородить за счет трех миллионов долларов прямых инвестиций из ОАЭ. В частности, в прошлом году из Италии сюда завезли саженцы черешни, абрикоса, персика и сливы.

Ожидается, что годовая мощность сада составит 5 тысяч тонн - это позволит экспортировать продукцию в зарубежные страны на 4 миллиона долларов.

В настоящее время в саду трудятся 40 человек. Безработной молодежи выделили наделы для выращивания овощей между рядами.

В будущем ООО Sura General Investments планирует создать сады еще на тысяче гектаров.

Напомним: 11 января президент подписал постановление "О мерах по развитию плодоовощеводства и виноградарства в Касансайском, Чартакском и Янгикурганском районах Наманганской области". Документом определены прогнозные показатели сокращения зерновых площадей, создания интенсивных садов и виноградников, выращивания овощей, картофеля, бобовых и масличных культур.