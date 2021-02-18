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Дети за компьютером

Скорость интернета в школах Узбекистана будет достигать 100 Мбит/с — МНО

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210218/16034391/Skorost-interneta-v-shkolakh-Uzbekistana-budet-dostigat-100-Mbits--MNO.html

За счет местного бюджета к тарифу уже подключены около 5 тысяч школ по республике. Сейчас в МНО прорабатывается вопрос подключения остальных общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к широкополосному интернету.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Все общеобразовательные школы Узбекистана подключатся к спецтарифу "Eduсation", разработанному специалистами АК "Узбектелеком", сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

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Тариф предоставляет доступ к работе с электронными обучающими ресурсами (kitоb.uz, edumarket.uz, edukids, система Kundalik.com и др.), а также позволяет использовать открытые онлайн-курсы, YouTube и другие внешние платформы для дополнительного обучения.

За счет местного бюджета к тарифу уже подключены около 5 тысяч школ по республике. Сейчас в МНО прорабатывается вопрос подключения остальных общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к широкополосному интернету.

Для школ вместимостью менее 500 учеников скорость интернет-соединения предусмотрена до 10 Мбит/с, от 501 до 1000 мест учеников - до 40 Мбит/с, для школ с 1000 и более учениками и специализированных школ в области информатики и информационно-коммуникационных технологий - до 100 Мбит/с. Скорость подключения к сетям Tas-IX составляет 100 Мбит/с на всех тарифах Eduсation.

В условиях пандемии в 2021-м увеличены расходы на социальную сферу не менее чем на 15% по сравнению с прошлым годом. В частности, увеличен уровень охвата детей дошкольным образованием до 70%, а доля частного сектора в этой сфере — до 25%. Бюджетные ассигнования Министерству народного образования повышены на 16%.

При этом впервые из бюджета выделены 100 млрд сумов на подключение школ к сети "Интернет", а также 200 млрд сумов — на оборудование.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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