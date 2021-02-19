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Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия

Что показали анализы на токсичность на базе "Карши-Ханабад", где были военные США

© Foto : Staff Sgt. Jacob Connor
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16038407/Chto-pokazali-analizy-na-toksichnost-na-baze-Karshi-Khanabad-gde-byli-voennye-SShA.html

Узбекские летчики проходят на базе проверку перед каждым полетом, заявили в Минобороны республики.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Случаев токсичных отравлений на узбекской авиабазе "Карши-Ханабад", где в 2001-2005 годах находились американские военные, зафиксировано не было.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны республики Бахром Зульфикаров, передает РИА Новости.

"Контингент, прибывший из США, не проживал там более пяти лет, а узбекские военные (летчики. – Прим. ред.) проходят службу в Ханабаде 15-20 лет, некоторые технические специалисты работают всю жизнь. У них не наблюдаются случаи, зафиксированные у американских солдат", — сказал Зульфикаров, отвечая вопрос о возможном наличии токсичных веществ на территории базы.

Зульфикаров уточнил, что сейчас служащие на базе летчики ВВС Узбекистана проходят не только сезонное медобследование, но и проверяются перед каждым полетом.

Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / Hubert Delany III
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"Населенный пункт Ханабад расположен рядом с воинской частью. Среди жителей есть те, кто служит в армии или даже поступил в авиационное училище. А для того чтобы стать летчиком, конечно же, нужно быть здоровым", — добавил пресс-секретарь военного ведомства.

Ранее Пентагон обнародовал исследование, согласно которому американцы служившие на базе, могли подвергаться воздействию токсичных и радиоактивных веществ.

В частности, солдаты жаловались на жару, шум и плохое качество воздуха.

Также в отчете говорилось об обнаружении абсента (вреден для легких) в зданиях и источника радиоактивного урана.

Накануне зампредседателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана Исломбек Бокижонов заявил журналистам, что ведомство изучает на токсичность территорию авиабазы.

Напомним, что в начале 2000-х США использовали "Карши-Ханабад" для переброски своих военных и грузов в Афганистан, в котором начали операцию. 

После андижанских событий весной 2005-го и реакции на них Вашингтона Ташкент потребовал от американцев покинуть авиабазу.

Теги:
военная база, военные, Минобороны Узбекистана, США, Авиабаза, Узбекистан



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