В Узбекистане предлагают открывать филиалы российских профколледжей

Узбекская сторона уже выступила с инициативой открыть в РУз филиал Казанского техникума информационных технологий и связи.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Власти Узбекистана выступают за открытие в республике филиалов российских профессиональных колледжей, заявил первый замминистра занятости и трудовых отношений РУз Эркин Мухитдинов.

В начале февраля в РУз в онлайн-режиме была запущена программа подготовки национальных экспертов по обучению и оценке профессиональных навыков молодежи по стандартам WorldSkills в рамках совместного проекта "Содействие занятости молодежи в Узбекистане", реализуемого ПРООН, российским союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" при финансовой поддержке правительства РФ. В пятницу первые 15 узбекистанских экспертов получили сертификаты WorldSkills Uzbekistan.

"Сегодня много открывается филиалов российских вузов в Узбекистане. Следующий шаг, я думаю, — это открытие филиалов профессиональных колледжей Российской Федерации", — сказал Мухитдинов на церемонии вручения сертификатов.

Он сообщил, что в ходе недавнего визита в Казань узбекская сторона выступила с инициативой открыть в Узбекистане филиал Казанского техникума информационных технологий и связи.

"Я думаю, таких примеров должно быть больше. Мы готовы им предоставить места и другие льготы", — отметил первый замглавы министерства.

По его словам, с 1 апреля образовательные программы профессионального обучения в Узбекистане будут пересмотрены с учетом стандартов WorldSkills.

"И здесь для нас очень важное значение имеет союзническое, братское сотрудничество с WorldSkills Russia и ПРООН", — добавил Мухитдинов.

Напомним, РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году, Узбекистан — в январе 2020-го.