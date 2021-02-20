В аэропорту Ташкента пассажирам "Аэрофлота" доступна услуга саморегистрации

В ближайшее время стойки для самостоятельной регистрации на рейс планируется установить во всех 11 международных воздушных гаванях республики.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Киоски самостоятельной регистрации, установленные в столичном аэропорту им. Ислама Каримова, отныне доступны и для пассажиров российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщили в АО Uzbekistan Airports.

"Пассажиры теперь могут быстро и легко зарегистрироваться на свой рейс, выбрать место в самолете, а также получить посадочный талон", - информируется в релизе.

Как сообщает пресс-служба, в ближайшее время подобные стойки планируется установить во всех 11 международных аэропортах республики.

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Напомним: первые киоски самостоятельной регистрации были установлены в аэропорту им. Ислама Каримова в декабре 2020-го. Однако из-за отмены большинства регулярных рейсов услуга была доступна только для пассажиров авиакомпании Turkish Airlines.