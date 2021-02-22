Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели

На данном этапе самолеты будут летать между столицами Узбекистана и Индии два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways объявил о возобновлении регулярного сообщения по маршруту "Ташкент – Дели – Ташкент". Об этом заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что самолеты будут летать два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Расписание полетов:

Ташкент – Дели вылет в 02:35, прибытие в 06:05;

Дели – Ташкент вылет в 09:00, прибытие в 11:30.

Авиабилеты уже появились в продаже на сайте UzAirways. Также их можно приобрести в авиакассах Uzbekistan airways sales или в офисах агентов.

Напомним: власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Однако сейчас предпринимаются все меры, чтобы поэтапно восстановить авиасообщение между государствами. В частности, в январе Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.