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Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210222/16058534/Uzbekistan-Airways-vozobnovila-aviasoobschenie-mezhdu-Tashkentom-i-Deli.html

На данном этапе самолеты будут летать между столицами Узбекистана и Индии два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways объявил о возобновлении регулярного сообщения по маршруту "Ташкент – Дели – Ташкент". Об этом заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что самолеты будут летать два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Расписание полетов:

  • Ташкент – Дели вылет в 02:35, прибытие в 06:05;
  • Дели – Ташкент вылет в 09:00, прибытие в 11:30.

Авиабилеты уже появились в продаже на сайте UzAirways. Также их можно приобрести в авиакассах Uzbekistan airways sales или в офисах агентов.

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Напомним: власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Однако сейчас предпринимаются все меры, чтобы поэтапно восстановить авиасообщение между государствами. В частности, в январе Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.

Теги:
Ташкент, Дели, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Авиасообщение



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