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Медработник с вакциной Спутник V

Казахстан одобрил российскую вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210212/15991181/Kazakhstan-odobril-rossiyskuyu-vaktsinu-Sputnik-V.html

Казахстан стал 27 страной, одобрившей российскую вакцину "Спутник V". С 1 февраля в этой республике стартовала вакцинация против COVID-19.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт вакцины.

По словам разработчиков, Казахстан стал 27 страной, одобрившей российскую вакцину "Спутник V".

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V".

Накануне сообщалось, что Узбекистан приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.

В декабре 2020 года глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины в стране.

Теги:
вакцина "Спутник V", коронавирус, Вакцина, Казахстан



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