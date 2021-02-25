Когда в Бухаре зацветут молодые деревья

Инициатор проекта "Зеленый город Бухара" Татьяна Югай рассказала корреспонденту Sputnik, когда появятся первые результаты акции. По ее словам, ждать долго не придется.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Результат акции "Зеленый город Бухара" можно будет увидеть уже этой весной, рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан председатель Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана Татьяна Югай.

По словам инициатора проекта, в рамках которого планируется высадить в Бухаре тысячи саженцев, результат ожидается моментальным. Специально для этого выбирались деревья определенного возраста и породы, устойчивые к местному климату.

"Это акация, павлонии и софора. У них хорошая раскидистая крона, потому что Бухаре нужны тенистые аллеи. Кроме того, мы везем огромное количество пряных трав - розмарин, лаванду и желтые хризантемы. В городе часто наблюдаются песчаные бури, ветер и песок, поэтому нужно как можно больше городской площади и земли засеять травами. Все эти растения засухоустойчивые, многолетние, неприхотливые и быстрорастущие. Как раз то, что нужно для городской посадки", - объясняет ландшафтный дизайнер.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Саженцы для Бухары

Первое время деревья будут укреплять свою корневую систему, а уже на следующий сезон начнут идти в рост - ежегодно от полутора до трех метров. При этом им совершенно неважно, будет ли осуществляться полив.

Сомнений в этом у волонтеров нет: Ассоциация проводит благотворительные посадки на протяжении полутора лет и накопила определенный опыт в этом деле. Главное, считает эксперт, провести работу по высадке максимально грамотно, ведь именно из-за несоблюдения регламентов зачастую сводятся на нет многие старания граждан по самостоятельному озеленению территорий.

"Вместе с посадочным материалом мы везем почвенную смесь, которая поможет растению адаптироваться на новом месте и преодолеть стресс. Обязательно при этом покроем все толстым слоем мульчи, которая закроет корневую систему от палящего солнца и не даст испариться драгоценной для Бухары влаге", - говорит Югай.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Саженцы и цветы для Бухары

Ранее дизайнер рассказала Sputnik, что средства на осуществление проекта собираются путем добровольных пожертвований, в том числе на онлайн-платформе GoFundMe. Инициатива нашла поддержку Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который готов увеличить сумму собранных пожертвований еще на 50 тысяч евро из специального фонда.

"Проект будет реализован в несколько этапов. В рамках одного из них планируется высадить деревья в экопарке. Финансирование берет на себя ЕБРР во главе со старшим банкиром этого финансового учреждения Камолой Махмудовой. Пока же работа ведется силами наших волонтеров, которые и финансировали все это", - объясняет Татьяна Югай.

Грузовики с ценным зеленым грузом выехали из столицы в среду. Уже в субботу начнется высадка растений на улицах Бухары. Результаты этого проекта, который организаторы считают пилотным, послужат началом работы по озеленению и других регионов страны с похожими климатическими особенностями - Навои, Зарафшан, Нукус и Муйнак.