Когда в Бухаре зацветут молодые деревья

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Результат акции "Зеленый город Бухара" можно будет увидеть уже этой весной, рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан председатель Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана Татьяна Югай.
По словам инициатора проекта, в рамках которого планируется высадить в Бухаре тысячи саженцев, результат ожидается моментальным. Специально для этого выбирались деревья определенного возраста и породы, устойчивые к местному климату.
"Это акация, павлонии и софора. У них хорошая раскидистая крона, потому что Бухаре нужны тенистые аллеи. Кроме того, мы везем огромное количество пряных трав - розмарин, лаванду и желтые хризантемы. В городе часто наблюдаются песчаные бури, ветер и песок, поэтому нужно как можно больше городской площади и земли засеять травами. Все эти растения засухоустойчивые, многолетние, неприхотливые и быстрорастущие. Как раз то, что нужно для городской посадки", - объясняет ландшафтный дизайнер.
Первое время деревья будут укреплять свою корневую систему, а уже на следующий сезон начнут идти в рост - ежегодно от полутора до трех метров. При этом им совершенно неважно, будет ли осуществляться полив.
"Вместе с посадочным материалом мы везем почвенную смесь, которая поможет растению адаптироваться на новом месте и преодолеть стресс. Обязательно при этом покроем все толстым слоем мульчи, которая закроет корневую систему от палящего солнца и не даст испариться драгоценной для Бухары влаге", - говорит Югай.
Ранее дизайнер рассказала Sputnik, что средства на осуществление проекта собираются путем добровольных пожертвований, в том числе на онлайн-платформе GoFundMe. Инициатива нашла поддержку Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который готов увеличить сумму собранных пожертвований еще на 50 тысяч евро из специального фонда.
Грузовики с ценным зеленым грузом выехали из столицы в среду. Уже в субботу начнется высадка растений на улицах Бухары. Результаты этого проекта, который организаторы считают пилотным, послужат началом работы по озеленению и других регионов страны с похожими климатическими особенностями - Навои, Зарафшан, Нукус и Муйнак.