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Манометр на заправочной колонке газозаправочной станция

В Узбекистане ограничили подачу газа на заправках

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16076785/V-Uzbekistane-ogranichili-podachu-gaza-na-zapravkakh.html

В АО "Худудгазтаъминот" призвали автомобилистов проявить понимание и, по возможности, заправлять свои машины только в период с 5 утра до трех часов дня ежедневно.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Из-за резкой перемены погоды в Узбекистане решено ограничить подачу газа на заправки. Об этом проинформировали в пресс-службе АО "Худудгазтаъминот", уточнив, что природным газом в первую очередь снабжается население, а также социальные объекты. 

В структуре призвали автомобилистов проявить понимание и, по возможности, заправлять свои машины только в период с 5 утра до трех часов дня ежедневно.

В начале февраля стало известно, что Таджикистан приобретет в 2021 году у Узбекистана 250 миллионов кубометров природного газа.

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Соглашение о поставке 250 миллионов кубометров природного газа было подписано между "Таджиктрансгазом" и "Узтрансгазом". Отмечается также, что этот показатель на 11% больше, чем в прошлом году.

Теги:
Худудгазтаъминот, заправка, газоснабжение, природный газ, Газ



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