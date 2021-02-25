В Узбекистане ограничили подачу газа на заправках

В АО "Худудгазтаъминот" призвали автомобилистов проявить понимание и, по возможности, заправлять свои машины только в период с 5 утра до трех часов дня ежедневно.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Из-за резкой перемены погоды в Узбекистане решено ограничить подачу газа на заправки. Об этом проинформировали в пресс-службе АО "Худудгазтаъминот", уточнив, что природным газом в первую очередь снабжается население, а также социальные объекты.

В структуре призвали автомобилистов проявить понимание и, по возможности, заправлять свои машины только в период с 5 утра до трех часов дня ежедневно.

В начале февраля стало известно, что Таджикистан приобретет в 2021 году у Узбекистана 250 миллионов кубометров природного газа.

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Соглашение о поставке 250 миллионов кубометров природного газа было подписано между "Таджиктрансгазом" и "Узтрансгазом". Отмечается также, что этот показатель на 11% больше, чем в прошлом году.