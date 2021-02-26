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В Ташкентском аграрном университете открылась лаборатория геоинформационных систем

Фермеры Узбекистана смогут мониторить изменения почвы в онлайн режиме

Пресс-служба ФАО в Узбекистане
Общество
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Посредством имеющихся возможностей фермеры смогут мониторить изменения в землепользовании и применять инструменты картирования для предотвращения деградации земель.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Ташкентском государственном аграрном университете открылась новая лаборатория геоинформационных систем (ГИС). Задумка реализована при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в рамках проекта по управлению природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции (ИСЦАУЗР-2).

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Студентов, аспирантов, а также сотрудников университета ознакомили с возможностями лаборатории, оснащенной современным оборудованием, необходимым для дистанционного зондирования земной поверхности. Посредством имеющихся возможностей фермеры смогут мониторить изменения в землепользовании и применять инструменты картирования для предотвращения деградации земель.

ГИС-лаборатория поможет руководству вуза в процессе подготовки квалифицированных кадров и специалистов в области картирования земельных, лесных, водных ресурсов и процессов изменения климата.

В Ташкентском аграрном университете открылась лаборатория геоинформационных систем
Пресс-служба ФАО в Узбекистане
В Ташкентском аграрном университете открылась лаборатория геоинформационных систем

Кроме того, ее создание входит в государственную программу по развитию Информационно-консультационной службы для развития сельского хозяйства. Специалисты утверждают, что лаборатория технически поддержит реализацию проектов в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

"Преподаватели, аспиранты и студенты университета, а также наши фермеры и землепользователи смогут изучать и использовать ГИС-технологии и широко применять их на практике для картирования и анализа деградации природных ресурсов с целью их улучшения и устойчивого использования", - отметил на встрече  региональный координатор программы ИСЦАУЗР-2 в Центральной Азии Махмуд Шаумаров.

По словам ректора вуза Ботира Сулаймонова, геоинформационные системы являются действенным инструментом для исследований, проводимых в научных и в производственных целях.

Для справки: геоинформационные технологии позволяют производить картографирование процессов деградации земель, создавать эффективные и оперативные информационные системы для анализа почв, получать быструю и качественную информацию об исследуемой территории.

Теги:
Ташкентский государственный аграрный университет, лаборатория, ФАО



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