Мирзиёев поручил компенсировать аренду жилья женщинам, оставшимся без крова

Президент предложил учредить государственную награду для поощрения заслуг женщин перед государством и обществом.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел встречу, на которой озвучил, что еще необходимо сделать для решения вопросов трудоустройства, социальной поддержки, расширения медицинской и психологической помощи женщинам, предотвращения разводов.

Мирзиёев отметил, что Республиканскому общественному женскому совету следует проводить системную работу по повышению общественно-политической активности женщин, поддержке их предпринимательства, образования и профессионального развития, содействию им в обретении достойной работы, защите их здоровья и решению жилищных вопросов.

Хокимам и руководителям секторов президент поручил обеспечить занятость женщин, включенных в "женскую тетрадь", в швейном деле, ремесленничестве, птицеводстве и посредством выделения посевных участков.

Около 70 тысяч участниц "женской тетради" будут занятию предпринимательством и востребованным на рынке труда профессиям.

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В каждом районе предпринимателям будет предоставлена в льготную аренду на срок до 30 лет неиспользуемая часть колледжей, передаваемых в ведение Министерства занятости и трудовых отношений, для организации в них учебных мастерских и производственных цехов. На эти цели из Фонда занятости планируется выделить 70 миллиардов сумов.

Кроме того, 2 триллиона сумов кредитных ресурсов будут направлены через Народный банк на привлечение женщин к предпринимательству.

"Нуждающимся девушкам, воспитываемым без одного из родителей, а также одиноким женщинам, потерявшим кормильца, сумма контракта для обучения в вузе будет оплачиваться хокимиятом и университетом. Это новая система. Прежде мы не могли такое реализовать. Теперь возможность для этого есть", - отметил Президент.

На совещании рассмотрены вопросы охраны здоровья женщин. Теперь под особым контролем будет здоровье 44 тысяч женщин, нуждающихся в медицинской помощи, за ними будут закреплены медицинские бригады и лечение будет проводится с привлечением врачей узкого профиля.

В целях профилактики онкологических заболеваний 323 тысячи девочек будут привиты вакциной от вируса папилломы человека.

Определено, что в Фонд по поддержке женщин ежегодно будет выделяться 30-50 миллиардов сумов на лечение нуждающихся женщин.

Одиноким матерям будут предоставлены льготы по приему их детей в дошкольные образовательные учреждения и родительским платежам.

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Особое внимание уделено проблемам, связанным с жилищным обеспечением. Каждому региону будет выделено по 10 миллиардов сумов на обеспечение жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях, и по 5 миллиардов сумов – на обеспечение жильем девушек, растущих без отцов.

Эти средства пойдут на оплату первоначального взноса за жилье. Кроме того, женщинам будет выделено 11 миллиардов сумов на компенсацию аренды жилья.

Подчеркнута необходимость совершенствования системы квалифицированной юридической помощи женщинам, в том числе подвергшимся притеснениям.

Предложено учредить отдельную государственную награду для поощрения заслуг женщин перед государством и обществом, достигнутых ими успехов в своей сфере деятельности.