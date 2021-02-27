В Узбекистане решено перестроить здания судов

До 2025 года планируется построить 31 новое здание суда, а 107 имеющихся — реконструировать - так постановило правительство.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило построить и реконструировать здания и комнаты судов. С этой целью была принята специальная программа, рассчитанная на период с 2021 по 2025 годы.

В соответствии с документом, за это время планируется построить 31 новое здание суда, а 107 имеющихся — реконструировать.

Инжиниринговые компании "Служба единого заказчика" Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента определены заказчиками объектов, указанных в Программе.

Напомним, в январе президент подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы финансирования деятельности судебных органов".

В соответствии с ним, с 2021 года финансирование заработной платы и дополнительных выплат судьям и работникам Конституционного суда, Высшего судейского совета, Верховного суда, нижестоящих судов, Высшей школы судей и их аппарата, работникам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов осуществляется полностью за счет средств Государственного бюджета.