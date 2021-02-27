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В Узбекистане решено перестроить здания судов

© Sputnik / Алексей Панов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210227/16088831/V-Uzbekistane-resheno-perestroit-zdaniya-sudov-.html

До 2025 года планируется построить 31 новое здание суда, а 107 имеющихся —  реконструировать - так постановило правительство.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило построить и реконструировать здания и комнаты судов. С этой целью была принята специальная программа, рассчитанная на период с 2021 по 2025 годы.

В соответствии с документом, за это время планируется построить 31 новое здание суда, а 107 имеющихся —  реконструировать.

Инжиниринговые компании "Служба единого заказчика" Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента определены заказчиками объектов, указанных в Программе.

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В Узбекистане стартовала программа по судебно-правовой реформе

Напомним, в январе президент подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы финансирования деятельности судебных органов".

В соответствии с ним, с 2021 года финансирование заработной платы и дополнительных выплат судьям и работникам Конституционного суда, Высшего судейского совета, Верховного суда, нижестоящих судов, Высшей школы судей и их аппарата, работникам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов осуществляется полностью за счет средств Государственного бюджета.

Теги:
Узбекистан, Строительство, суд



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