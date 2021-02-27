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В России решили упростить сдачу выпускных экзаменов в 2021 году

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум предметам: русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Из-за коронавируса в этом году выпускники российских школ пройдут государственную итоговую аттестацию (ГИА) в упрощенном виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кабмин. Такой шаг предпринят для минимизации рисков распространения новой инфекции.

В частности, учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя ГИА-9 только по двум предметам: русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум предметам: русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Дистанционное обучение школьников
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Выпускников же, которые собираются поступать в вузы, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им хватит результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.

Этим же постановлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей.

Напомним, в конце прошлого года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о том, что в России досрочный Основной государственный экзамен в 2021 году будет отменен, в основные сроки он пройдет только по русскому языку и математике. 

Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменен. Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике, также добавляется один предмет по выбору, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе.

Теги:
экзамен, выпускник, школа, Россия



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