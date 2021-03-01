Кто сможет бесплатно вакцинироваться против коронавируса — детальный список

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовала список категорий граждан, которые в первую очередь смогут бесплатно привиться против COVID-19. Их общее количество составит 4,1 млн человек.

Накажут ли узбекистанцев за отказ от вакцинации против коронавируса — Мусаев >>

Список первоочередных претендентов на вакцинацию:

граждане старшего возврата (от 65 до 74 лет) – 1 085 797 человек;

пожилые (от 75 до 84 лет) – 388 686 человек;

люди преклонного возврата (от 85 лет) – 139 280 человек;

сотрудники медучреждений – 447 976 человек;

лица с хроническими заболеваниями – 888 190 человек;

учителя общеобразовательных школ – 689 383 человека;

сотрудники дошкольных образовательных учреждений – 223 426 человек;

представители правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 тысяч человек.

В марте в Узбекистане планируют начать массовую вакцинацию от COVID-19 - СЭС >>

Ранее первый замминистра инновационного развития, директор центра передовых технологий Шахло Турдикулова заявила, что в Узбекистане для массовой вакцинации от коронавируса намерены использовать две вакцины – российскую "Спутник V" и китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC 2001.