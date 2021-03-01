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Медицинский работник набирает в шприц вакцину от COVID-19

Кто сможет бесплатно вакцинироваться против коронавируса — детальный список

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210301/16099801/Kto-smozhet-besplatno-vaktsinirovatsya-protiv-koronavirusa--detalnyy-spisok.html

Соответствующий перечень претендентов обнародовала Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовала список категорий граждан, которые в первую очередь смогут бесплатно привиться против COVID-19. Их общее количество составит 4,1 млн человек.

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Список первоочередных претендентов на вакцинацию:

  • граждане старшего возврата (от 65 до 74 лет) – 1 085 797 человек;
  • пожилые (от 75 до 84 лет) – 388 686 человек;
  • люди преклонного возврата (от 85 лет) – 139 280 человек;
  • сотрудники медучреждений – 447 976 человек;
  • лица с хроническими заболеваниями – 888 190 человек;
  • учителя общеобразовательных школ – 689 383 человека;
  • сотрудники дошкольных образовательных учреждений – 223 426 человек;
  • представители правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 тысяч человек.

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Ранее первый замминистра инновационного развития, директор центра передовых технологий Шахло Турдикулова заявила, что в Узбекистане для массовой вакцинации от коронавируса намерены использовать две вакцины – российскую "Спутник V" и китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC 2001.

Теги:
вакцина "Спутник V", Вакцина, вакцинация, коронавирус



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