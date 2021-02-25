Какие вакцины использует Узбекистан для прививки от COVID-19 — эксперт

Как заявила Турдикулова, в первую очередь пройдут вакцинацию люди, входящие в группу риска — пожилые, сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а затем уже и остальные граждане.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Первый заместитель министра инновационного развития, директор центра передовых технологий Шахло Турдикулова сообщила, что в борьбе с коронавирусной инфекцией Узбекистан начнет применять российскую и китайско-узбекскую вакцины.

"Для вакцинации будут использоваться зарубежные аналоги, в том числе "Спутник V", которая тоже будет закупаться. В целом, для массовой вакцинации к данному моменту предложены две вакцины - "Спутник V" и ZF-UZ-VAC 2001", - заявила замминистра.

По ее словам, со стороны Министерства здравоохранения будет разработан и утвержден соответствующий план.

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В первую очередь пройдут вакцинацию люди, входящие в группу риска — пожилые, сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а затем уже и остальные граждане, добавила Турдикулова.

Напомним: Узбекистан стал соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале текущего года. Республика получила статус соисполнителя в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. Позднее местные власти решили приступить к производству данной вакцины в стране. Для этой цели китайская компания выбрала СП Jurabek Laboratories с учетом его лабораторных, технических и производственных мощностей.

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Также 17 февраля в Узбекистане прошла сертификацию российская вакцина "Спутник V" для ее массового применения в стране. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что Россия поставит в республику один миллион доз препарата для трудовых мигрантов, также в 2021-м будет подписан контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".