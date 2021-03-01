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Индонезия организует курсы для узбекских специалистов в сфере туризма

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210301/16100173/Indoneziya-organizuet-kursy-dlya-uzbekskikh-spetsialistov-v-sfere-turizma.html

Решение было принято в ходе официальной встречи,  в рамках которой стороны обсудили перспективные модели сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Власти Индонезии и Узбекистана договорись об открытии в республике курсов для подготовки специалистов и студентов в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.

"Институт развития туризма при Государственном комитете РУз совместно с Университетом Панчасила (Индонезия) при поддержке посольства Узбекистана в Индонезии прорабатывают вопрос создания курсов в сфере туризма", - указано в релизе.
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Отмечается, что решение было принято в ходе встречи,  в рамках которой стороны обсудили перспективные модели сотрудничества.

Напомним: в декабре прошлого года Институт развития туризма при Госкомтуризме Узбекистана подписал меморандум о сотрудничестве с Сочинским государственным университетом Российской Федерации. Согласно документу, планируется проведение совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.

Теги:
студенты, подготовительные курсы, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, Индонезия, Узбекистан



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