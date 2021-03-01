Индонезия организует курсы для узбекских специалистов в сфере туризма

Решение было принято в ходе официальной встречи, в рамках которой стороны обсудили перспективные модели сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Власти Индонезии и Узбекистана договорись об открытии в республике курсов для подготовки специалистов и студентов в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.

"Институт развития туризма при Государственном комитете РУз совместно с Университетом Панчасила (Индонезия) при поддержке посольства Узбекистана в Индонезии прорабатывают вопрос создания курсов в сфере туризма", - указано в релизе.

Отмечается, что решение было принято в ходе встречи, в рамках которой стороны обсудили перспективные модели сотрудничества.

Напомним: в декабре прошлого года Институт развития туризма при Госкомтуризме Узбекистана подписал меморандум о сотрудничестве с Сочинским государственным университетом Российской Федерации. Согласно документу, планируется проведение совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.