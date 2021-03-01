Кому повысят зарплату с 1 марта

Напомним, что размеры заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендии были повышены на 10% с 1 февраля. Кого теперь коснутся изменения в окладе — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта 2021 года к базовой тарифной ставке учителей и педагогов, имеющих высшую и первую категории, начали доплачивать специальные надбавки.

Они были введены за переход в школы с невысоким уровнем образования из других регионов.

Согласно постановлению президента, специальные надбавки выплачиваются в размере:

50% базовой тарифной ставки — учителям и педагогам, перешедшим на работу из других районов и городов в рамках одной административно-территориальной единицы;

100% базовой тарифной ставки — учителям и педагогам, перешедшим на работу из других административно-территориальных единиц.

К преподаванию в школы с невысоким уровнем образования привлекаются педагоги, имеющие высшую и первую категории и проработавшие в других регионах не менее одного года.

Перечень данных школ формируется Министерством народного образования и Государственной инспекцией по надзору за качеством образования и публикуется на официальном веб-сайте Министерства народного образования.

Утверждены и другие нововведения: так, с 1 марта гражданам, активно участвующим в деятельности органов самоуправления граждан, будет выплачивается ежемесячная компенсация по обязательным коммунальным платежам в размере 50% БРВ (122,5 тысячи сумов).

По данным Госкомстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане в 2020-м составила 2,667 миллиона сумов — это на 14,8% больше по сравнению с 2019 годом.

С 1 февраля 2021-го размеры заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендии повысились на 10%.

Минимальный размер оплаты труда был установлен в размере 747,3 тысячи сумов в месяц, базовая расчетная величина — 245 тысяч сумов.