Под Самаркандом расхитили крупную сумму при строительстве здания СЭС

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Хищение в особо крупных размерах произошло в Кошрабадском районе, сообщает телерадиокомпания STV со ссылкой на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
Правоохранители выявили материальный ущерб в размере 281,2 млн сумов, возникший при строительстве здания Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Как показала доследственная проверка, средства, выделенные из госбюджета, присвоили руководитель и должностные лица некоего ООО «О.С.». Схема банальна: приписка невыполненных работ в счет-фактуры.
Ранее стало известно, что за последние два года в стране расхитили 371 млрд сумов бюджетных средств. К уголовной ответственности привлечено порядка 2,5 тыс человек.
Соответствующие органы пересмотрели проектные документации 1 379 объектов. Расходы на 1,5 трлн сумов признаны неоправданными и необоснованными.