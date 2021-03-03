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Рабочие на строительстве жилого комплекса Заречный в Великом Новгороде.

Под Самаркандом расхитили крупную сумму при строительстве здания СЭС

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16116476/Pod-Samarkandom-raskhitili-krupnuyu-summu-pri-stroitelstve-zdaniya-SES.html

Строители использовали стандартную схему с включением в счет-фактуры невыполненных работ. Таким образом им удалось присвоить порядка 300 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Хищение в особо крупных размерах произошло в Кошрабадском районе, сообщает телерадиокомпания STV со ссылкой на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Правоохранители выявили материальный ущерб в размере 281,2 млн сумов, возникший при строительстве здания Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. 

Как показала доследственная проверка, средства, выделенные из госбюджета, присвоили руководитель и должностные лица некоего ООО «О.С.». Схема банальна: приписка невыполненных работ в счет-фактуры.

© Sputnik / Владимир Горовых
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В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Узбекистана (Хищение путем присвоения или растраты)

Ранее стало известно, что за последние два года в стране расхитили 371 млрд сумов бюджетных средств. К уголовной ответственности привлечено порядка 2,5 тыс человек.

Соответствующие органы пересмотрели проектные документации 1 379 объектов. Расходы на 1,5 трлн сумов признаны неоправданными и необоснованными.

Теги:
Строительство, хищение



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