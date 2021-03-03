Под Самаркандом расхитили крупную сумму при строительстве здания СЭС

Строители использовали стандартную схему с включением в счет-фактуры невыполненных работ. Таким образом им удалось присвоить порядка 300 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Хищение в особо крупных размерах произошло в Кошрабадском районе, сообщает телерадиокомпания STV со ссылкой на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Правоохранители выявили материальный ущерб в размере 281,2 млн сумов, возникший при строительстве здания Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Как показала доследственная проверка, средства, выделенные из госбюджета, присвоили руководитель и должностные лица некоего ООО «О.С.». Схема банальна: приписка невыполненных работ в счет-фактуры.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Узбекистана (Хищение путем присвоения или растраты)

Ранее стало известно, что за последние два года в стране расхитили 371 млрд сумов бюджетных средств. К уголовной ответственности привлечено порядка 2,5 тыс человек.

Соответствующие органы пересмотрели проектные документации 1 379 объектов. Расходы на 1,5 трлн сумов признаны неоправданными и необоснованными.