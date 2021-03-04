Запад "душит" экономику Узбекистана — делает он это не напрямую, а через РФ

Накануне президент США Джо Байден продлил еще на год санкции против РФ. Впервые экономические ограничения были введены в 2014 году на фоне событий в Донбассе и Крыму.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Узбекистан ощущает на себе влияние санкций стран Запада против России, которая является важнейшим партнером для республики.

Об этом заявил в четверг первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

"Когда ухудшается ситуация у нашего ведущего экономического партнера, России, конечно, это отражается у нас", — сказал он в интервью местному интернет-проекту AlterEgo.

Динамика курса рубля и условий российского рынка труда сильно влияют на экономическую ситуацию в Узбекистане, добавил Сафаев.

"Свыше полутора миллиона людей работают в России, и они перечислили в прошлом году в Узбекистан, инвестиции это называется, три миллиарда долларов – это для нас огромные тоже поступления", — пояснил сенатор.

По его словам, РФ для Узбекистана — второй важнейший партнер сразу после Китая. По итогам 2020-го, российская доля в общем внешнеторговом обороте республики составила 15,5%.

Страны активно сотрудничают и в экономической, и гуманитарной сферах.

Россия также остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров республики.

На сегодняшний день объем инвестиций российских компаний в экономику Узбекистана превысил 10 миллиардов долларов.

Впрочем, из-за пандемии, конечно, товарооборот в прошлом году немного упал до 5,641 миллиарда долларов (снижение составило 15,4%). Однако подобная тенденция наблюдалась у большинства стран.