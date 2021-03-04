Запад "душит" экономику Узбекистана — делает он это не напрямую, а через РФ

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Узбекистан ощущает на себе влияние санкций стран Запада против России, которая является важнейшим партнером для республики.
Об этом заявил в четверг первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.
"Когда ухудшается ситуация у нашего ведущего экономического партнера, России, конечно, это отражается у нас", — сказал он в интервью местному интернет-проекту AlterEgo.
Динамика курса рубля и условий российского рынка труда сильно влияют на экономическую ситуацию в Узбекистане, добавил Сафаев.
"Свыше полутора миллиона людей работают в России, и они перечислили в прошлом году в Узбекистан, инвестиции это называется, три миллиарда долларов – это для нас огромные тоже поступления", — пояснил сенатор.
По его словам, РФ для Узбекистана — второй важнейший партнер сразу после Китая. По итогам 2020-го, российская доля в общем внешнеторговом обороте республики составила 15,5%.
Страны активно сотрудничают и в экономической, и гуманитарной сферах.
Россия также остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров республики.
На сегодняшний день объем инвестиций российских компаний в экономику Узбекистана превысил 10 миллиардов долларов.
Впрочем, из-за пандемии, конечно, товарооборот в прошлом году немного упал до 5,641 миллиарда долларов (снижение составило 15,4%). Однако подобная тенденция наблюдалась у большинства стран.