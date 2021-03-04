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https://uz.sputniknews.ru/20210304/Novymi-sanktsiyami-Zapad-opuskaet-zheleznyy-zanaves-16122785.html
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
Над новыми санкциями, которые Запад ввел против России, легко иронизировать — слишком уж много кажущихся противоречий и непоследовательности в принимаемых... 04.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-04T10:29+0500
2021-03-04T18:29+0500
запад
санкции
алексей навальный
колумнисты
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Куда сложнее понять логику, которой руководствуются США и Европа, и цели, которые они преследуют, рассуждает колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.А планомерность и согласованность их действий, несмотря на все парадоксы и местами даже абсурдность происходящего, не оставляют сомнений, что в основе всего лежат вполне рациональные соображения.Для начала стоит отметить, что уже довольно давно — с середины 2010-х — европейцы и американцы не выказывали такого уровня солидарности и энтузиазма по вопросу совместных действий против России.Санкции были объявлены по обе стороны Атлантического океана не просто в один день, а почти одномоментно, то есть это был, безусловно, срежиссированный ход.Да и "артподготовка" к готовящимся мерам была произведена по всем правилам драматургии: много недель накачивался уровень саспенса и обещалось в финале нечто грандиозное.По факту же дело в очередной раз кончилось привычным "замах — на рубль, удар — на копейку". Под "наказание" попали преимущественно руководители российских силовых ведомств, которым от запрета на въезд в западные страны и замораживания там гипотетических активов ни горячо ни холодно.Схожая ситуация и у научных организаций, обвиняемых в "производстве биологического и химического оружия". И совсем уж анекдотом можно считать решение Штатов прекратить оказание помощи России — такое чувство, что американские партнеры и впрямь продолжают жить в 1999 году.Он призвал тогда Европейский союз "нацеливаться на деньги российских олигархов".Надо признать, что удар по крупным бизнесменам действительно был бы куда более чувствителен — и для них лично, и для национальной экономики тоже.Про негативный эффект закрытия совместных стратегических проектов, вроде того же "Северного потока-2", тем более говорить не приходится.Но Запад, несмотря на всю взвинченность русофобской риторики, вновь предпочел обойтись внешне эффектными и вызывающе конфронтационными, но, по существу, совершенно бесполезными шагами.Не меньше странностей в позиции американцев и европейцев в отношении самого столь яростно защищаемого ими российского оппозиционера.С одной стороны, Запад возвел Навального в ранг главного врага и одновременно главной жертвы Кремля — с оказанием ему многочисленных почестей.ЕС даже создал новый глобальный режим санкций — за нарушения в области прав человека, и объявленные рестрикции стали его первым в истории применением.А Европейский суд по правам человека выдал удивительное решение, потребовав освобождения блогера в качестве обеспечительной меры.С другой стороны, очевидно, что Штаты и Европа не питают ни малейших иллюзий по поводу личности блогера. Тот же ЕСПЧ не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", из-за которого Навальный в итоге и оказался в колонии во Владимирской области.Кстати, первоначально Евросоюз даже подумывал назвать свой новый режим санкций прямо именем Алексея Навального. Но, судя по всему, там тоже до кого-то вовремя дошло, что этого не стоит делать, учитывая бэкграунд "героя", — и от этой идеи отказались.В итоге поведение Запада, особенно Европы, действительно выглядит метанием из стороны в сторону, использованием попадающихся под руку и не слишком подходящих поводов для конфликта с Москвой и в целом нагромождением внешне непоследовательных действий.Однако все это прекрасно объясняется, если разглядеть в происходящем экстренный — и даже слегка панический — уход в глухую оборону.Отношения России с Европой и Штатами прямо сейчас переживают очередную трансформацию.Бурные события середины прошлого десятилетия были для Запада попыткой окончательно раздавить нашу страну, принудить ее к полной экономической и геополитической капитуляции. Причем у него не было ни малейших сомнений в успехе своего начинания.Более того, там были уверены, что добиться этого можно будет "малой кровью" в виде не слишком болезненных для самих себя мер, поскольку, например, отключение Москвы от SWIFT стало бы крайне неприятным для западного бизнеса.Россия же в очередной раз преподнесла сюрприз, устояв против коллективного давления — и на несколько лет ситуация зависла в неустойчивом равновесии.Номинально противостояние сохранялось, но санкции превратились в профанацию и пустую формальность. Зато содержательно между сторонами, особенно с Европой, стало быстро восстанавливаться сотрудничество.Он осознал, что имеет дело не с флуктуацией в виде случайного успеха угасающей "империи зла", а с быстро набирающей силу великой державой, у которой колоссальный потенциал, серьезные амбиции и куча тузов в рукаве (вплоть до способности быстро создать впечатляюще эффективную вакцину).А если чем Европу и можно гарантированно напугать, так это по-настоящему мощной Россией. И судя по всему, там действительно испугались не на шутку, повсеместно видя следы перехода Москвы в наступление по множеству направлений — экономическому, политическому, идеологическому, медийному.Зато вот уверенности в собственных силах соседям явно не хватает, в результате чего прямо сейчас они ускоренно опускают новый железный занавес и углубляют разрыв в отношениях в качестве способа самозащиты.Фактически Запад пытается воссоздать конфигурацию холодной войны, когда между противостоящими сторонами (особенно между Советским Союзом и западноевропейскими государствами) было некоторое количество каналов взаимовыгодного стратегического сотрудничества, зато все остальное перекрывалось наглухо.Правда, тогда основные усилия по недопущению "тлетворного влияния" из-за рубежа предпринимались по нашу сторону границы.Использование им Алексея Навального для решения данной задачи можно считать вполне успешным.Хотя само стремление Европы и Штатов пройтись по советским "граблям" вызывает глубочайшее недоумение.
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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запад, санкции, алексей навальный, колумнисты

Новыми санкциями Запад опускает железный занавес

10:29 04.03.2021 (обновлено: 18:29 04.03.2021)
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© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаседание суда по А. Навальному
Заседание суда по А. Навальному - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Ирина Алкснис - Sputnik Узбекистан
Ирина Алкснис
Все материалы
Над новыми санкциями, которые Запад ввел против России, легко иронизировать — слишком уж много кажущихся противоречий и непоследовательности в принимаемых из-за Алексея Навального решениях.
Куда сложнее понять логику, которой руководствуются США и Европа, и цели, которые они преследуют, рассуждает колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.
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0
А планомерность и согласованность их действий, несмотря на все парадоксы и местами даже абсурдность происходящего, не оставляют сомнений, что в основе всего лежат вполне рациональные соображения.
Для начала стоит отметить, что уже довольно давно — с середины 2010-х — европейцы и американцы не выказывали такого уровня солидарности и энтузиазма по вопросу совместных действий против России.
Санкции были объявлены по обе стороны Атлантического океана не просто в один день, а почти одномоментно, то есть это был, безусловно, срежиссированный ход.
Да и "артподготовка" к готовящимся мерам была произведена по всем правилам драматургии: много недель накачивался уровень саспенса и обещалось в финале нечто грандиозное.
По факту же дело в очередной раз кончилось привычным "замах — на рубль, удар — на копейку". Под "наказание" попали преимущественно руководители российских силовых ведомств, которым от запрета на въезд в западные страны и замораживания там гипотетических активов ни горячо ни холодно.
Схожая ситуация и у научных организаций, обвиняемых в "производстве биологического и химического оружия". И совсем уж анекдотом можно считать решение Штатов прекратить оказание помощи России — такое чувство, что американские партнеры и впрямь продолжают жить в 1999 году.
При этом сам Алексей Навальный еще несколько месяцев назад прямо заявил о бессмысленности санкций против "каких-то полковников или генералов, которые не путешествуют много по миру и у кого не так много имущества или банковских счетов в Европе".
Он призвал тогда Европейский союз "нацеливаться на деньги российских олигархов".
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0
Надо признать, что удар по крупным бизнесменам действительно был бы куда более чувствителен — и для них лично, и для национальной экономики тоже.
Про негативный эффект закрытия совместных стратегических проектов, вроде того же "Северного потока-2", тем более говорить не приходится.
Но Запад, несмотря на всю взвинченность русофобской риторики, вновь предпочел обойтись внешне эффектными и вызывающе конфронтационными, но, по существу, совершенно бесполезными шагами.
Не меньше странностей в позиции американцев и европейцев в отношении самого столь яростно защищаемого ими российского оппозиционера.
С одной стороны, Запад возвел Навального в ранг главного врага и одновременно главной жертвы Кремля — с оказанием ему многочисленных почестей.
ЕС даже создал новый глобальный режим санкций — за нарушения в области прав человека, и объявленные рестрикции стали его первым в истории применением.
А Европейский суд по правам человека выдал удивительное решение, потребовав освобождения блогера в качестве обеспечительной меры.
С другой стороны, очевидно, что Штаты и Европа не питают ни малейших иллюзий по поводу личности блогера. Тот же ЕСПЧ не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", из-за которого Навальный в итоге и оказался в колонии во Владимирской области.
А Amnesty International не помогла вся их выдающаяся моральная гибкость и политическая конъюнктурность. Организация отказалась считать оппозиционера "узником совести" — и ее можно понять: слишком уж феерические в своем расизме и ксенофобии комментарии тот выдавал в прошлом.
Кстати, первоначально Евросоюз даже подумывал назвать свой новый режим санкций прямо именем Алексея Навального. Но, судя по всему, там тоже до кого-то вовремя дошло, что этого не стоит делать, учитывая бэкграунд "героя", — и от этой идеи отказались.
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В итоге поведение Запада, особенно Европы, действительно выглядит метанием из стороны в сторону, использованием попадающихся под руку и не слишком подходящих поводов для конфликта с Москвой и в целом нагромождением внешне непоследовательных действий.
Однако все это прекрасно объясняется, если разглядеть в происходящем экстренный — и даже слегка панический — уход в глухую оборону.
Отношения России с Европой и Штатами прямо сейчас переживают очередную трансформацию.
Бурные события середины прошлого десятилетия были для Запада попыткой окончательно раздавить нашу страну, принудить ее к полной экономической и геополитической капитуляции. Причем у него не было ни малейших сомнений в успехе своего начинания.
Более того, там были уверены, что добиться этого можно будет "малой кровью" в виде не слишком болезненных для самих себя мер, поскольку, например, отключение Москвы от SWIFT стало бы крайне неприятным для западного бизнеса.
Россия же в очередной раз преподнесла сюрприз, устояв против коллективного давления — и на несколько лет ситуация зависла в неустойчивом равновесии.
Номинально противостояние сохранялось, но санкции превратились в профанацию и пустую формальность. Зато содержательно между сторонами, особенно с Европой, стало быстро восстанавливаться сотрудничество.
Вот только события последней пары лет, особенно прошлого года, заставили Запад наконец трезво взглянуть на нашу страну и переосмыслить свое представление о ней.
Он осознал, что имеет дело не с флуктуацией в виде случайного успеха угасающей "империи зла", а с быстро набирающей силу великой державой, у которой колоссальный потенциал, серьезные амбиции и куча тузов в рукаве (вплоть до способности быстро создать впечатляюще эффективную вакцину).
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А если чем Европу и можно гарантированно напугать, так это по-настоящему мощной Россией. И судя по всему, там действительно испугались не на шутку, повсеместно видя следы перехода Москвы в наступление по множеству направлений — экономическому, политическому, идеологическому, медийному.
Зато вот уверенности в собственных силах соседям явно не хватает, в результате чего прямо сейчас они ускоренно опускают новый железный занавес и углубляют разрыв в отношениях в качестве способа самозащиты.
Фактически Запад пытается воссоздать конфигурацию холодной войны, когда между противостоящими сторонами (особенно между Советским Союзом и западноевропейскими государствами) было некоторое количество каналов взаимовыгодного стратегического сотрудничества, зато все остальное перекрывалось наглухо.
Правда, тогда основные усилия по недопущению "тлетворного влияния" из-за рубежа предпринимались по нашу сторону границы.
Теперь же, судя по всему, западный мир всерьез вознамерился воспроизвести тот глубоко провальный опыт СССР.
Использование им Алексея Навального для решения данной задачи можно считать вполне успешным.
Хотя само стремление Европы и Штатов пройтись по советским "граблям" вызывает глубочайшее недоумение.
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