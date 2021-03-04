https://uz.sputniknews.ru/20210304/Novymi-sanktsiyami-Zapad-opuskaet-zheleznyy-zanaves-16122785.html

Новыми санкциями Запад опускает железный занавес

Новыми санкциями Запад опускает железный занавес

Над новыми санкциями, которые Запад ввел против России, легко иронизировать — слишком уж много кажущихся противоречий и непоследовательности в принимаемых... 04.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-04T10:29+0500

2021-03-04T10:29+0500

2021-03-04T18:29+0500

запад

санкции

алексей навальный

колумнисты

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Куда сложнее понять логику, которой руководствуются США и Европа, и цели, которые они преследуют, рассуждает колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.А планомерность и согласованность их действий, несмотря на все парадоксы и местами даже абсурдность происходящего, не оставляют сомнений, что в основе всего лежат вполне рациональные соображения.Для начала стоит отметить, что уже довольно давно — с середины 2010-х — европейцы и американцы не выказывали такого уровня солидарности и энтузиазма по вопросу совместных действий против России.Санкции были объявлены по обе стороны Атлантического океана не просто в один день, а почти одномоментно, то есть это был, безусловно, срежиссированный ход.Да и "артподготовка" к готовящимся мерам была произведена по всем правилам драматургии: много недель накачивался уровень саспенса и обещалось в финале нечто грандиозное.По факту же дело в очередной раз кончилось привычным "замах — на рубль, удар — на копейку". Под "наказание" попали преимущественно руководители российских силовых ведомств, которым от запрета на въезд в западные страны и замораживания там гипотетических активов ни горячо ни холодно.Схожая ситуация и у научных организаций, обвиняемых в "производстве биологического и химического оружия". И совсем уж анекдотом можно считать решение Штатов прекратить оказание помощи России — такое чувство, что американские партнеры и впрямь продолжают жить в 1999 году.Он призвал тогда Европейский союз "нацеливаться на деньги российских олигархов".Надо признать, что удар по крупным бизнесменам действительно был бы куда более чувствителен — и для них лично, и для национальной экономики тоже.Про негативный эффект закрытия совместных стратегических проектов, вроде того же "Северного потока-2", тем более говорить не приходится.Но Запад, несмотря на всю взвинченность русофобской риторики, вновь предпочел обойтись внешне эффектными и вызывающе конфронтационными, но, по существу, совершенно бесполезными шагами.Не меньше странностей в позиции американцев и европейцев в отношении самого столь яростно защищаемого ими российского оппозиционера.С одной стороны, Запад возвел Навального в ранг главного врага и одновременно главной жертвы Кремля — с оказанием ему многочисленных почестей.ЕС даже создал новый глобальный режим санкций — за нарушения в области прав человека, и объявленные рестрикции стали его первым в истории применением.А Европейский суд по правам человека выдал удивительное решение, потребовав освобождения блогера в качестве обеспечительной меры.С другой стороны, очевидно, что Штаты и Европа не питают ни малейших иллюзий по поводу личности блогера. Тот же ЕСПЧ не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", из-за которого Навальный в итоге и оказался в колонии во Владимирской области.Кстати, первоначально Евросоюз даже подумывал назвать свой новый режим санкций прямо именем Алексея Навального. Но, судя по всему, там тоже до кого-то вовремя дошло, что этого не стоит делать, учитывая бэкграунд "героя", — и от этой идеи отказались.В итоге поведение Запада, особенно Европы, действительно выглядит метанием из стороны в сторону, использованием попадающихся под руку и не слишком подходящих поводов для конфликта с Москвой и в целом нагромождением внешне непоследовательных действий.Однако все это прекрасно объясняется, если разглядеть в происходящем экстренный — и даже слегка панический — уход в глухую оборону.Отношения России с Европой и Штатами прямо сейчас переживают очередную трансформацию.Бурные события середины прошлого десятилетия были для Запада попыткой окончательно раздавить нашу страну, принудить ее к полной экономической и геополитической капитуляции. Причем у него не было ни малейших сомнений в успехе своего начинания.Более того, там были уверены, что добиться этого можно будет "малой кровью" в виде не слишком болезненных для самих себя мер, поскольку, например, отключение Москвы от SWIFT стало бы крайне неприятным для западного бизнеса.Россия же в очередной раз преподнесла сюрприз, устояв против коллективного давления — и на несколько лет ситуация зависла в неустойчивом равновесии.Номинально противостояние сохранялось, но санкции превратились в профанацию и пустую формальность. Зато содержательно между сторонами, особенно с Европой, стало быстро восстанавливаться сотрудничество.Он осознал, что имеет дело не с флуктуацией в виде случайного успеха угасающей "империи зла", а с быстро набирающей силу великой державой, у которой колоссальный потенциал, серьезные амбиции и куча тузов в рукаве (вплоть до способности быстро создать впечатляюще эффективную вакцину).А если чем Европу и можно гарантированно напугать, так это по-настоящему мощной Россией. И судя по всему, там действительно испугались не на шутку, повсеместно видя следы перехода Москвы в наступление по множеству направлений — экономическому, политическому, идеологическому, медийному.Зато вот уверенности в собственных силах соседям явно не хватает, в результате чего прямо сейчас они ускоренно опускают новый железный занавес и углубляют разрыв в отношениях в качестве способа самозащиты.Фактически Запад пытается воссоздать конфигурацию холодной войны, когда между противостоящими сторонами (особенно между Советским Союзом и западноевропейскими государствами) было некоторое количество каналов взаимовыгодного стратегического сотрудничества, зато все остальное перекрывалось наглухо.Правда, тогда основные усилия по недопущению "тлетворного влияния" из-за рубежа предпринимались по нашу сторону границы.Использование им Алексея Навального для решения данной задачи можно считать вполне успешным.Хотя само стремление Европы и Штатов пройтись по советским "граблям" вызывает глубочайшее недоумение.

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Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

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Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

запад, санкции, алексей навальный, колумнисты