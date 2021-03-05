Центральная Азия выйдет на новый уровень — у Узбекистана есть "энергокозырь"

Речь идет о модернизации Сырдарьинской ТЭС, которая проходит в три этапа. Сейчас завершился второй.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. На Сырдарьинской ТЭС, расположенной в Узбекистане, вновь заработали энергоблоки №5 и №6.

Это крупнейшая электростанция Центральной Азии, которая сейчас проходит модернизацию.

В этом активно помогает российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины", с которой Сырдарьинская ТЭС заключила контракт.

Согласно договору, модернизация организована в три этапа. Основная цель — увеличить общую мощность шести энергоблоков станции с 1 800 до 1 950 мегаватт.

Первым этап был завершен еще в 2019-м: тогда "Силовые машины" оснастили современным оборудованием и ввели в эксплуатацию энергоблоки №3 и №4.

Сейчас же заработали энергоблоки №5 и №6 — это вторая стадия модернизации.

"Объем работ, завершенных "Силовыми машинами", включает комплексную модернизацию турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных и шеф-монтажных работ", — говорится в пресс-релизе АО "Силовые машины".

Все новейшее оборудование произвели несколько российских предприятий: "Ленинградский Металлический завод", завод "Электросила", ТКЗ "Красный котельщик", Калужский турбинный завод.

Они изготовили новые рабочие системы, которые полностью отвечают требованиям надежности и безопасности.

К примеру, установленные узлы турбины рассчитаны на 40 лет, при этом мощность каждого энергоблока по итогам модернизации увеличена на целых 25 мегаватт — до 325 мегаватт .

Как ожидается, все работы по обновлению ТЭС завершатся уже в этом году, когда заработают энергоблоки №9 и №10.

Значение данного проекта для Узбекистана и всего региона

Власти делают на Сырдарьинскую ТЭС большую ставку.

После модернизации ее мощности позволят сократить дефицит электроэнергии во всем Узбекистане.

Также будет обеспечена устойчивая работа энергосистемы республики. Все это, безусловно, повлияет и на развитие всей Центральной Азии — ожидается, что экономические показатели региона "взлетят" вверх.