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В органах госуправления внедряется система антимонопольного комплаенса

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210305/16142685/V-organakh-gosupravleniya-vnedryaetsya-sistema-antimonopolnogo-komplaensa.html

Система минимизирует риски нарушения требований антимонопольного законодательства и будет способствовать устранению нарушений закона и их предотвращению.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Кабмин Узбекистана постановил внедрить в органах госуправления, органах госвласти на местах и хозяйствующих субъектах систему антимонопольного комплаенса, сообщает пресс-служба АМК.

Бобир Каримов, Первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан
Пресс-служба АМК Узбекистана
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С 1 января 2021 года система будет внедрена в качестве эксперимента в ведомствах, включенных в перечень, утвержденный Указом президента.

С начала следующего года — практику апробируют на субъектах естественной монополии, хозяйствующих субъектах, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, а также корпоративных заказчиках, размер среднегодовой выручки от реализации товаров за последние три года которых превышает 30 миллиардов сумов.

Кто оценит эффективность системы

В органах государственного управления оценку результативности системы возьмет на себя руководитель, в органах государственной власти на местах — хоким, в хозяйствующих субъектах — исполнительный орган или наблюдательный совет.

Что ожидают от новой практики

Специалисты уверены, что внедрение системы антимонопольного комплаенса будет способствовать предотвращению нарушения требований антимонопольного законодательства.

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Также ожидается формирование новой модели защиты конкуренции на основе деловой репутации субъекта рынка и механизмов предотвращения действий (бездействия), подрывающих конкуренцию.

Система минимизирует риски нарушения требований антимонопольного законодательства и будет способствовать устранению нарушений закона и их предотвращению.

Кроме того, ожидается уменьшение количества действий (бездействия), противоречащих законодательству о конкуренции.

Теги:
Узбекистан, госорганы, Антимонопольный комитет Узбекистана



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