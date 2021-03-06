В вопросе сохранения семьи очень важен опыт активистов махалли — Мирзиёев

На встрече Шавкат Мирзиёев призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Указом и постановлением главы государства группе женщин были присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями, двадцать восемь активных девушек Узбекистана удостоены Государственной премии имени Зульфии, сообщили в пресс-службе президента.

Сегодня в столице состоялось торжественное вручение этих высоких наград. На встрече Шавкат Мирзиёев призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью.

"Обращаюсь к нашим дорогим юношам и девушкам: отнеситесь к браку, семье, судьбе детей с чувством глубокой ответственности. Не подходите к этому вопросу легкомысленно, не подвергайте опасности свою жизнь или жизнь других людей", — сказал президент.

При этом глава государства признался, что в этом вопросе полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.

На праздничном мероприятии Мирзиёев затронул вопросы совместной реализации задач в сфере повышения роли женщин в общественно-политической жизни и предпринимательстве.

Он подчеркнул, что необходимо придавать особое значение воспитанию девочек, подготовке их к самостоятельной жизни, созданию условий для приобретения ими современных знаний и навыков, трудоустройства, занятия достойного места в обществе.