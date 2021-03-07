Как правильно есть блины в Масленицу — 3 совета от диетолога

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. На носу — Масленица: это время, когда мы провожаем зиму, радушно встречаем весну, устраиваем народные гуляния и наедаемся до отвала блинами.
Однако как раз последнее делать не стоит, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
Любое переедание воспримется организмом неоднозначно.
"Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени: на два-три приема пищи. Можно есть их вместо основного блюда — с капустой, с рыбкой. Они дают и насыщение на длительное время", — порекомендовала специалист.
Между тем стоит быть аккуратнее со сладкими блинами, добавила Соломатина.
Дело в том, что по калорийности и влиянию на организм это сопоставимо с тем, как если бы вы ели сахар в чистом виде. Начинка блинов этот эффект лишь усилит.
Диетолог также предупредила: сладкий блин не даст долгого насыщения.
Отдельно Соломатина порекомендовала уменьшить количество масла, на котором будут готовиться блины.
Идеальный вариант — вовсе его не добавлять. За это организм будет благодарен, считает эксперт.
Напомним, что в этом году Масленица пройдет с 8 по 14 марта.