В Узбекистане попрошаек оштрафовали на восемь млн сумов

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана за двадцать дней оштрафовали 131 человека, занимавшихся попрошайничеством. Это стало известно на заседание Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.

Как сообщается, в течение двадцатидневного периода с января по февраль составлены административные протоколы почти на восемь миллионов сумов. В отношении одного нарушителя назначено наказание в виде административного ареста.

Члены комиссии отмечают, что попрошайки все чаще стали появляться на улицах узбекских городов. Они облюбовали оживленные улицы, скверы, рынки, места временной стоянки автомобилей, прилегающие к ним территории, а также перекрестки.

“[Они] препятствуют проходу граждан, а на автомобильных дорогах создают опасность для движения транспорта. Кроме того, настойчивое попрошайничество приводит людей в негодование. Такие неприятные ситуации негативно сказываются на настроении населения и вызывают его резонные возражения”, - поясняется в сообщении пресс-службы Сената.

С начала 2019 года в Узбекистане установлена административная и уголовная ответственность за попрошайничество. Нарушителям вначале грозит “административка”, а затем до 240 часов принудительных общественно-полезных работ, до 2 лет исправительных работ, ограничение свободы до 1 года либо лишение свободы на такой же срок.