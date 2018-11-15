Немов: Оксана Чусовитина — уникальный человек

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов назвал гимнастку Оксану Чусовитину уникальным человеком, сообщает Р-Спорт. По его словам, спортсменка нашла тот вариант выступления, который и в 43 года позволяет ей оставаться на высшем уровне.

"То, что делает в мужской гимнастике, например, Артур Далалоян в многоборье, или, скажем, голландец Эпке Зондерланд на перекладине, это очень высокий уровень. Да и женская гимнастика (за последние 20 лет) скакнула вперед. Просто надо отдать должное Оксане — это уникальный человек. Такое не каждому дано. В том и уникальность, что она нашла тот вариант выступления, который позволяет ей быть на высшем уровне. Все-таки четвертое место на чемпионате мира — это очень круто", — сказал Алексей Немов.

Оксана Чусовитина — единственная семикратная участница Олимпийских игр. Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсменка продолжает карьеру и выступает за Узбекистан.

Чусовитина будет участницей театрализованного шоу Алексея Немова "Шоу легенд", которое пройдет в Москве 16 и 17 ноября. Зрители увидят акробатические и цирковые номера, прыжки на батуте и акробатический рок-н-ролл.