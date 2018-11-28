Исследование: какие виды спорта укорачивают и продлевают жизнь

Некоторые виды физических нагрузок влияют не только на состояние мышц и обмен веществ, но и на продолжительность и качество жизни в старости.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Ученые выяснили, что на здоровье человека лучше всего влияют аэробные нагрузки. Статья опубликована в журнале European Heart Journal. Основные аэробные упражнения — плавание, аэробика, ходьба на эллипсе, аквааэробика, ходьба на степпере.

Ульрих Лауфс из Лейпцигского университета и его коллеги проанализировали результаты исследований прошлый лет и обратили внимание на одну закономерность — все наиболее полезные для организма упражнения относились к так называемым тренировкам на выносливость, которые укрепляют работу сердца и помогают мускулам эффективнее использовать кислород.

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Ученые собрали группу из почти трехсот человек. Добровольцы согласились резко поменять свой образ жизни и выполнять разные наборы упражнений. В течение года исследователи наблюдали, как менялись теломеры (концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию) участников эксперимента.

Часть добровольцев занималась легкими формами аэробики, другие чередовали эпизоды тяжелой и легкой нагрузки — крутили педали на велосипеде или весла на лодке. Члены третьей группы занимались на тренажерах, предназначенных для повышения максимальной силы.

Только половине добровольцев хватило силы воли не бросить занятия и соблюдать режим до победного конца. Как раз они и помогли ученым доказать, что изменения в длине теломер действительно зависели от типа нагрузки.

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К примеру, оказалось, что активность белков, защищающая их от разрушения, выросла примерно в два-три раза у добровольцев, которые занимались аэробикой, бегом, греблей и на велотренажерах, однако никак не менялась у тех, кому досталась тяжелая атлетика. Это означает, что клетки людей, занимающихся аэробикой или легкой атлетикой, стареют медленнее, чем организм любителей потягать штангу.

Лауфс и его коллеги надеются, что успешное завершение этих опытов привлечет внимание других ученых к этой теме, что даст возможность провести более масштабные проверки выводов.