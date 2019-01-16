Велогонщиков-триумфаторов встретили в Ташкенте

На чемпионате Азии в Джакарте спортсмены из Узбекистана завоевали медали и рейтинговые очки для квалификации на Олимпиаду в Токио.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Триумфаторов прошедшего в Джакарте чемпионата Азии по велоспорту на треке торжественно встретили в Ташкенте.

На турнире, который проходил в Джакарте с 7 по 13 января, представители Узбекистана завоевали 7 медалей различного достоинства: 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы. Участники чемпионата также получили важные рейтинговые очки для квалификации Олимпиаду в Токио-2020. Узбекистан на соревнованиях представляли Янина Кускова, Ольга Забелинская и Мурад Халмурадов.

© НОК Узбекистана Торжественная встреча велоспортсменов Узбекистана

"Каждый турнир оставляет в сердце спортсмена неизгладимые впечатления, и завершившийся чемпионат Азии не стал исключением. Мы усиленно готовились к континентальному первенству и для этого были созданы все условия. Успешное выступление на чемпионате Азии подтверждает, что движемся в нужном направлении. Я завоевал в групповой гонке бронзовую награду. Основная цель – успешное выступление на Олимпиаде в Токио-2020. Хотелось бы завоевать лицензию и стать призером Олимпийских игр. Помимо этого, впереди у нас домашний чемпионат Азии на шоссе", - поделился Халмурадов.

В торжественной встрече принимал участие заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель федерации велоспорта Узбекистана Танзила Нарбаева, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Жасур Матчанов, заместитель министра физической культуры и спорта Шарифжон Муминджанов, представители федерации велоспорта.