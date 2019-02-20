Хоккейный клуб из Узбекистана может появиться во втором по силе дивизионе РФ

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Клуб из Узбекистана может появиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) уже в этом году, заявил президент Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Бахтиер Фазылов.
"Важным шагом на пути интеграции в большой мировой хоккей будет создание национального клуба и его участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги России (ВХЛ), возможно, уже в этом году", - сказал Фазылов в интервью УзА.
Он полагает, что опыт будущего участия узбекистанского клуба в ВХЛ может стать неоценимым, если республика в итоге примет решение начать выступление в сильнейшей лиге континента – КХЛ.
Президент ФХУ сообщил, что до 1 апреля Узбекистан планирует подать заявку на вступление в Международную федерацию хоккея (IIHF).
"К настоящему моменту нами проделана определенная работа в отношении минимальных квалификационных требований, предъявляемых к странам-кандидатам на вступление в IIHF, и мы удовлетворяем практически всем из них", - считает президент федерации.
По данным федерации, на стадии завершения строительство первого профессионального ледового дворца Humo Arena в столице Узбекистана, стартуют также проекты по возведению современных ледовых площадок в регионах страны.
Высшая хоккейная лига (ВХЛ) — открытая международная хоккейная лига, второй по силе дивизион профессионального хоккея России после КХЛ. В этом сезоне в лиге выступают 29 клубов: 25 российских, два казахстанских и два китайских.
Ранее учредитель и главный тренер хоккейного клуба "Бинокор" Алишер Азимов заявил Sputnik, что сборная Узбекистана планирует участвовать в отборочном турнире чемпионата мира по хоккею - 2020".