Определены даты фестиваля горнолыжного спорта в Чимгане

Фестиваль "Чимган экстрим – 2019" организован Федерацией экстремального и горного туризма Узбекистана при поддержке Государственного комитета по развитию туризма.

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. Фестиваль зимних видов спорта "Чимган экстрим – 2019" пройдет с 1 по 2 марта на базе КЛГС "12 ключей" в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Фестиваль организован Федерацией экстремального и горного туризма Узбекистана при поддержке Государственного комитета по развитию туризма.

В рамках фестиваля пройдут соревнования среди лыжников и сноубордистов, а также показательные выступления парапланеристов.

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